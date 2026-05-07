Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Bitcoin recua para US$ 80 mil: o que falta para a criptomoeda continuar subindo?

Especialista revela o que precisa acontecer para que o bitcoin continue subindo acima de US$ 83 mil, patamar em que chegou na última quarta-feira, 6, mas recuou

Mineração de bitcoin (da-kuk/Getty Images)

Mineração de bitcoin (da-kuk/Getty Images)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 7 de maio de 2026 às 10h32.

Tudo sobreCriptoativos
Saiba mais

Nesta quinta-feira, 7, o bitcoin ainda é negociado próximo de US$ 81 mil, patamar para o qual recuou após se aproximar dos US$ 83 mil na última quarta-feira, 6. A maior criptomoeda do mundo teria falhado em romper a média móvel de 200 dias, segundo um especialista da Bitget, e ainda deve ultrapassar os US$ 83 mil para continuar subindo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 80.928, com queda de 1,2% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda ainda acumula alta de mais de 16%.

O Índice de Medo e Ganância, por outro lado, sinaliza neutralidade em 47 pontos, uma mudança de sentimento para o medo que assolava o mercado nos últimos dias.

  • Invista com os especialistas do BTG Pactual unindo performance e proteção de patrimônio. Acesse a Carteira Reserva de Valor no app da Mynt e ganhe cashback de R$ 50 com o cupom FOM26.

"O bitcoin voltou a recuar abaixo dos US$ 81 mil após falhar em romper a média móvel simples de 200 dias, atualmente próxima de US$ 83,3 mil, enquanto os mercados globais monitoram a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos. O movimento acontece depois de uma recuperação expressiva no início da semana, que levou o ativo acima dos US$ 82 mil pela primeira vez em três meses, refletindo um ambiente de maior apetite por risco nos mercados", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget na América Latina.

"Mesmo com a correção do bitcoin, as bolsas americanas continuam próximas de novas máximas históricas, enquanto o petróleo segue em queda diante das expectativas de um possível acordo entre Estados Unidos e Irã. Esse cenário acaba favorecendo ativos alternativos ao reduzir parte das preocupações inflacionárias e reforçar a expectativa de condições financeiras mais favoráveis", acrescentou.

Análise técnica do bitcoin

"Do ponto de vista técnico, o recuo atual do bitcoin ainda parece mais uma pausa do que um sinal claro de reversão de tendência", disse Gil Herrera. "O RSI diário ultrapassou a região de sobrecompra acima de 70, algo que historicamente antecedeu correções mais intensas em agosto, outubro e janeiro. Isso ajuda a explicar a postura mais defensiva de parte dos investidores, que aproveitam o momento para realizar lucros e reavaliar posições após a recente valorização".

"No curto prazo, a região entre US$ 83 mil e US$ 84 mil permanece como a principal resistência técnica, enquanto o suporte entre US$78 mil e US$79 mil continua sendo importante para preservar a estrutura positiva do ativo", concluiu.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptoativosCriptomoedasFinançasBitcoin

Mais de Future of Money

Apetite ao risco aumenta para o bitcoin enquanto ações atingem máximas

Pix supera cartões de crédito em volume transacionado, diz Global Payments

Empresa de criptografia pós-quântica diz que o Bitcoin pode ser quebrado em 2030

Bitcoin tem melhor mês em mais de um ano e ultrapassa US$ 82 mil com otimismo nos mercados

Mais na Exame

Carreira

Porque os primeiros 30 segundos da entrevista podem definir sua chance na vaga?

Brasil

Por que Ciro Nogueira foi alvo da operação da PF sobre o Banco Master

Negócios

A consultoria de recrutamento de executivos que dobrou a receita em um ano

Ciência

Qual o melhor horário para dormir? Hábito comum pode dobrar risco de infarto