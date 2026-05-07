Bitcoin recua para US$ 80 mil: o que falta para a criptomoeda continuar subindo?

Nesta quinta-feira, 7, o bitcoin ainda é negociado próximo de US$ 81 mil, patamar para o qual recuou após se aproximar dos US$ 83 mil na última quarta-feira, 6. A maior criptomoeda do mundo teria falhado em romper a média móvel de 200 dias, segundo um especialista da Bitget, e ainda deve ultrapassar os US$ 83 mil para continuar subindo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 80.928, com queda de 1,2% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda ainda acumula alta de mais de 16%.

O Índice de Medo e Ganância, por outro lado, sinaliza neutralidade em 47 pontos, uma mudança de sentimento para o medo que assolava o mercado nos últimos dias.

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"O bitcoin voltou a recuar abaixo dos US$ 81 mil após falhar em romper a média móvel simples de 200 dias, atualmente próxima de US$ 83,3 mil, enquanto os mercados globais monitoram a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos. O movimento acontece depois de uma recuperação expressiva no início da semana, que levou o ativo acima dos US$ 82 mil pela primeira vez em três meses, refletindo um ambiente de maior apetite por risco nos mercados", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget na América Latina.

"Mesmo com a correção do bitcoin, as bolsas americanas continuam próximas de novas máximas históricas, enquanto o petróleo segue em queda diante das expectativas de um possível acordo entre Estados Unidos e Irã. Esse cenário acaba favorecendo ativos alternativos ao reduzir parte das preocupações inflacionárias e reforçar a expectativa de condições financeiras mais favoráveis", acrescentou.

Análise técnica do bitcoin

"Do ponto de vista técnico, o recuo atual do bitcoin ainda parece mais uma pausa do que um sinal claro de reversão de tendência", disse Gil Herrera. "O RSI diário ultrapassou a região de sobrecompra acima de 70, algo que historicamente antecedeu correções mais intensas em agosto, outubro e janeiro. Isso ajuda a explicar a postura mais defensiva de parte dos investidores, que aproveitam o momento para realizar lucros e reavaliar posições após a recente valorização".

"No curto prazo, a região entre US$ 83 mil e US$ 84 mil permanece como a principal resistência técnica, enquanto o suporte entre US$78 mil e US$79 mil continua sendo importante para preservar a estrutura positiva do ativo", concluiu.

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