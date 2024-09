Criptomoedas disparam após decisão rara do Fed, mas é preciso cautela, diz especialista da Coinbase

Nesta sexta-feira, 20, o mercado de criptomoedas continua repercutindo os impactos do último corte na taxa de juros dos Estados Unidos. Na última quarta-feira, 18, o Federal Reserve anunciou que iria cortar a taxa de juros do país em 0,50%, algo que não acontecia desde a pandemia do Covid-19. Classificadas como ativos de risco, as criptomoedas reagiram positivamente, mas ainda é necessário cautela de acordo com um especialista da Coinbase.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 63.448, com alta de 0,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda do mercado enfrenta alta volatilidade nos últimos dias, algo que fez especialistas do BTG recomendarem que investidores não tomassem posições “desconfortáveis” ou alavancadas esta semana.

Após o anúncio do Fed, o bitcoin disparou, recuou e voltou a subir de novo, mas ainda registra saldo positivo, acumulando alta de 9% nos últimos sete dias.

“Acreditamos que a reação positiva do mercado à decisão – tanto em ativos tradicionais quanto em criptomoedas - reflete a comunicação relativamente clara do Fed sobre o futuro caminho da política econômica americana. Além disso, uma das implicações mais significativas da decisão do Fed, em nossa opinião, é que o movimento fornece cobertura para outros bancos centrais e autoridades monetárias tomarem medidas mais estimulantes com relação ao setor”, disse Fábio Plein, diretor regional da Coinbase para as Américas.

“Como já adiantamos em semanas anteriores, é preciso cautela para avaliar o impacto desse anúncio nos preços no curto e médio prazo, à medida que outros fatores poderão agir positiva ou negativamente na performance do mercado nos próximos meses, como as eleições presidenciais americanas, fluxos de capital institucional em direção a ETFs de bitcoin e ether e até mesmo o fim da sazonalidade dos meses de agosto e setembro, períodos historicamente de baixa para o setor”, acrescentou o especialista.

Criptomoedas hoje

Nesta sexta-feira, 20, outras criptomoedas entre as maiores do mundo em valor de mercado se destacam ao apresentar uma performance superior à do bitcoin nas últimas 24 horas.

De acordo com dados do CoinMarketCap, o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.562, com alta de 5,1% nas últimas 24 horas.

Já a SOL, da rede Solana, é cotada a US$ 148,79, com alta de 4,9% nas últimas 24 horas. AVAX, da rede Avalanche, apresenta alta de 4,7% no mesmo período.