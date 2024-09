Superquarta: Fed anuncia decisão rara e mercado de criptomoedas reage; entenda

Nesta quarta-feira, 18, também conhecida como “superquarta” por envolver os anúncios de política monetária do Brasil e dos Estados Unidos, o banco central norte-americano tomou uma decisão rara que pode favorecer o mercado de criptomoedas.

O Federal Reserve, banco central dos EUA, anunciou um corte de 0,5% na taxa de juros do país. Um corte desta magnitude não era anunciado desde 2008, se desconsiderarmos as exceções geradas pela pandemia do Covid-19.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Antes do anúncio, as expectativas se dividiam entre um corte de 0,25% e 0,50% em meio à preocupações com uma possível recessão.

No entanto, o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, nesta quarta-feira, reforçou o compromisso da autarquia com a economia norte-americana:

“Estamos comprometidos em manter a força da nossa economia ao apoiar a contratação máxima e buscar o retorno da inflação para o nosso objetivo de 2%. Hoje, o Comitê Federal do Mercado Aberto decidiu reduzir a taxa de juros em 0,5%. Essa decisão reflete a nossa crescente confiança de que com a calibração adequada da nossa política, a força do mercado de trabalho pode ser mantida no contexto de crescimento moderado e a inflação se mova de forma sustentável para 2%”, disse Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, em seu discurso nesta quarta-feira, 18.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Com a decisão, a taxa de referência saiu de 5,25% a 5,50% para 4,75% a 5%. Além deste corte na reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), especialistas sugerem a possibilidade de mais cortes em reuniões futuras. Apesar disso, Powell salientou que ainda não há um “caminho pré-definido”:

”Não estamos em um caminho pré-definido, continuaremos tomando nossas decisões reunião a reunião”, afirmou Powell no discurso.

Como isso afeta o bitcoin e as criptomoedas?

“A decisão do Fed de reduzir a taxa de juros em 0,50%, algo que não acontecia desde 2008 desconsiderando os cortes emergenciais durante a pandemia de Covid-19, marca o início de um ciclo de flexibilização monetária nos EUA”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

”Historicamente, períodos como esse tendem a ser positivos para o mercado de criptoativos, já que a liquidez adicional e taxas mais baixas incentivam os investidores a buscar ativos com maior potencial de retorno. Isso pode aumentar o interesse em cripto, podendo impulsionar ativos como o bitcoin”, acrescentou ele à EXAME.

No momento do anúncio do Fed, o bitcoin e as principais criptomoedas em valor de mercado reagiram positivamente, com o BTC ultrapassando os US$ 61.300.

Apesar disso, o preço da principal criptomoeda agora recua, cotado a US$ 60.380, com queda de quase 0,4% nas últimas 24 horas. A volatilidade do mercado já havia sido motivo de alerta de um especialista do BTG recentemente, não recomendando posições “desconfortáveis” ou alavancadas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app.Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais:Instagram | Twitter | YouTube | Telegram |Tik Tok