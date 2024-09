Autor de Pai Rico, Pai Pobre diz que preço do bitcoin vai “explodir”; entenda o porquê

O Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, reduziu a taxa de juros do país em 0,50% pela primeira vez desde a pandemia do Covid-19 na última quarta-feira, 18, data conhecida como “superquarta” por conter as reuniões do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) e do COPOM brasileiro no mesmo dia. Diante disso, o autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre acredita que o preço do bitcoin e outros dois ativos pode “explodir”.

Bitcoin, ouro e prata vão "explodir"

“O preço do bitcoin, ouro e prata estão prestes a explodir...”, publicou ele em sua conta oficial no X, de acordo com informações divulgadas pelo portal Cointelegraph, parceiro da EXAME e com edições e equipes internacionais.

“Vocês faladores covardes que ficam discutindo qual é melhor, o ouro ou o bitcoin, serão grandes perdedores quando o Fed cortar a taxa de juros e os ativos reais subirem”, acrescentou Robert Kiyosaki na publicação.

De acordo com o Cointelegraph, o autor afirma que o valor do bitcoin vai continuar a subir, especialmente à medida que cresce o interesse em ativos digitais como proteção contra a incerteza dos mercados tradicionais. Segundo ele, o preço da criptomoeda deverá bater os US$ 300 mil até o final do ano.

Kiyosaki sugere que, diante da queda esperada nas taxas de juros, o bitcoin e outros ativos digitais se tornarão ainda mais atraentes para investidores em busca de proteção contra a desvalorização do dólar.

Após o anúncio do corte na taxa de juros dos Estados Unidos, o bitcoin enfrentou alta volatilidade, mas apresenta alta significativa de preço. Nesta quinta-feira, 19, a principal criptomoeda do mercado ultrapassou US$ 63 mil, com alta de mais de 5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

