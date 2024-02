Criptomoeda da Starknet despenca mais de 50% após estreia e críticas no mercado

A criptomoeda STRK chegou a cair mais de 50% nas últimas horas após a sua estreia no mercado na terça-feira, 20. A desvalorização do ativo ocorreu após a conclusão do chamado airdrop, uma distribuição gratuita de unidades do token para usuários do blockchain Starknet, responsável por criar e lançar a criptomoeda.

Ao todo, foram distribuídas 728 milhões de unidades do token para usuários do projeto, mas a oferta total do ativo é de 10 bilhões de tokens. O STRK foi criado em 2022 como um token de governança, mas não podia ser transacionado entre os usuários até a terça-feira, quando ocorreu a distribuição e a estreia em corretoras.

A Starknet é um blockchain de segunda camada baseado na Ethereum que busca oferecer uma solução com mais escalabilidade para usuários e projetos. A rede consegue reunir transações feitas pelos usuários e então enviar um certificado de validação para a Ethereum, que então é processado, evitando que todas as operações tivessem que passar pelo blockchain.

Quedas após a estreia de uma criptomoeda não são incomuns no mercado, e também ocorreram no lançamento de alguns projetos em 2023, caso da Arbitrum. Entretanto, especialistas apontam que a queda significativa pode estar ligada também a críticas de usuários em relação ao sistema de liberação futura de unidades do ativo.

Cerca de 32% de toda a oferta do token está reservada para desenvolvedores do blockchain, consultores e parceiros, enquanto 24,68% será enviada para contribuidores e investidores iniciais do blockchain. A ideia é que as quantias sejam desbloqueadas mensalmente a partir de abril.

Com isso, há a expectativa de que os aumentos mensais de oferta da criptomoeda resultem em uma depreciação do ativo, caso a demanda não aumente. Ao mesmo tempo, investidores criticaram o fato dos tokens terem sido criados em 2022, mas lançados apenas neste ano.

O STRK chegou a figurar entre as 50 maiores criptomoedas do mercado em capitalização no dia da sua estreia. Entretanto, a queda fez com que o token perdesse esse espaço. Atualmente, ele ocupa a 60ª posição, segundo dados da plataforma CoinGecko.

