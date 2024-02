Starknet: criptomoeda estreia valendo R$ 10 bilhões após distribuição gratuita

A Starknet concluiu nesta terça-feira, 20, o lançamento no mercado da sua criptomoeda nativa, o STRK. O ativo foi distribuído gratuitamente para investidores e usuários do blockchain em uma operação conhecida como airdrop, em um movimento que era aguardado no mercado há algumas semanas.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que o STRK estreou no mercado entre as 50 maiores criptomoedas em termos de capitalização, ocupando a 49ª posição. Atualmente, ele é cotado a US$ 2,68, mas opera em queda em relação ao início das negociações no dia.

Com a cotação atual, o STRK tem uma capitalização de mercado de US$ 2,1 bilhões (R$ 10 bilhões, na cotação atual). Já a capitalização totalmente diluída - que leva em conta também as unidades do ativo que não estão disponíveis no mercado - está em US$ 29 bilhões, distante dos US$ 50 bilhões atingidos no começo do dia.

Negociações no mercado de futuros indicavam anteriormente que a criptomoeda estrearia cotada a US$ 1,8. Ao todo, 1,3 milhão de endereços de carteira na Starknet receberam unidades de STRK no airdrop, que é considerado o maior do ano até o momento.

Foram distribuídas 728 milhões de unidades do token para usuários do projeto, mas a oferta total do ativo é de 10 bilhões de tokens. O STRK foi criado em 2022 como um token de governança, mas não podia ser transacionado entre os usuários até esta terça-feira, 20.

A Starknet é um blockchain de segunda camada baseado na Ethereum que busca oferecer uma solução com mais escalabilidade para usuários e projetos. A rede consegue reunir transações feitas pelos usuários e então enviar um certificado de validação para a Ethereum, que então é processado, evitando que todas as operações tivessem que passar pelo blockchain.

Starknet vai valorizar?

João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, avalia que "o lançamento do token STRK, acompanhado de sua inclusão em grandes exchanges como a Binance, gerou significativa movimentação financeira. Em apenas um dia de negociação, o volume transacionado ultrapassou a marca de US$ 500 milhões, evidenciando o elevado interesse dos investidores pelo ativo".

Ao mesmo tempo, ele ressalta que "investidores interessados no STRK devem se atentar para o desbloqueio de 1,3 bilhões de tokens, pertencentes a investidores iniciais e colaboradores, programado para 14 de abril. Este volume representa cerca de 180% da oferta atual em circulação, potencialmente introduzindo pressões de venda significativas sobre o ativo digital",

"Contudo, é importante considerar que, em um cenário de mercado de alta, esses fatores muitas vezes são minimizados, não representando necessariamente uma 'sentença de morte' para o criptoativo. Esse desbloqueio nas fases iniciais da existência do token pode, inclusive, sinalizar um 'alívio' de pressão vendedora após sua conclusão, potencialmente proporcionando destravas de valor sustentáveis", pontua.

