Bolsa de Chicago cresce no mercado de futuros de cripto e ameaça liderança da Binance

A Chicago Mercantile Exchange (CME), também conhecida como bolsa de Chicago, tem ganhado cada vez mais espaço no mercado de derivativos de criptomoedas. E dados referentes à ultima semana mostram que essa bolsa passou a ocupar a segunda posição no mercado de futuros de cripto, ameaçando a liderança da Binance no segmento.

Dados reunidos pela plataforma Coinglass apontam que o total de contratos de derivativos em aberto, incluindo opções e preços futuros, de bitcoin negociados na bolsa de Chicago atingiu a marca de US$ 3,54 bilhões na última semana, o segundo maior nível do mercado.

Com isso, a CME perde no momento apenas para a Binance, que possui um total de contratos avaliado em US$ 3,83 bilhões. Entretanto, a diferença entre as duas corretoras têm caído nos últimos meses, indicando que, em breve, a liderança desse segmento pode mudar.

Outro recorde que simboliza esse crescimento também foi atingido na semana passada: a CME registrou pela primeira vez um total de 100 mil bitcoins negociados em contratos de preços futuros. Com isso, a fatia da bolsa no mercado total do ativo cresceu para a marca inédita de 25%.

No momento, a CME possui autorização para oferecer apenas produtos de derivativos de bitcoin e ether, as duas maiores criptomoedas do mercado. Os valores dos contratos variam dependendo do ativo, com valores mínimos de investimento chegando a um décimo de 1 bitcoin ou 1 décimo de 1 ether até as máximas de 5 bitcoins e 50 ethers.

Até quando você vai deixar de investir em cripto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo cripto.

Interesse institucional no bitcoin

Para alguns especialistas, os recordes registrados na bolsa de Chicago indicam um interesse crescente por parte de investidores institucionais nas criptomoedas. Somado a uma euforia maior entre investidores de varejo, isso resulta em um fluxo de capital mais significativo para o mercado de derivativos.

Os recordes ocorreram na mesma semana em que o bitcoin atingiu o maior valor de 2023, superando a marca dos US$ 35 mil e obtendo uma valorização acumulada no ano de mais de 100%. A alta reflete notícias positivas referentes ao lançamento de ETFs de preço à vista da criptomoeda.

Por outro lado, o analista André Dragosch, da Deutsche Digital Assets, acredita que a expansão da fatia de mercado da CME reflete, na verdade, uma insegurança por parte dos investidores em relação a exchanges internacionais, em especial devido à postura mais dura dos reguladores americanos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok