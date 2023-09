Visa vai utilizar blockchain da Solana para pagar comerciantes em cripto

A Visa anunciou nesta terça-feira, 5, um projeto piloto para testar o envio de pagamentos em criptomoedas através do blockchain Solana para empresas. A gigante dos pagamentos deve enviar a stablecoin USDC, que acompanha o preço do dólar, para empresas selecionadas.

Segundo a Visa, a Solana foi escolhida por ter uma velocidade de processamento mais rápida que a Ethereum, já integrada no projeto.

Atualmente, a Solana abriga a SOL, a 9ª maior criptomoeda do mundo com mais de US$ 8,1 bilhões em valor de mercado. Além de seu blockchain, a SOL também se destaca nos últimos tempos como a “criptomoeda mais amada” depois do bitcoin, segundo a empresa CoinShares.

De acordo com uma reportagem da Fortune, a Visa já possui uma conta dedicada na Circle, empresa por trás da USDC, para viabilizar o seu envio. As empresas escolhidas para receber USDC através da rede Solana no projeto piloto foram as fintechs WorldPay e Nuvei.

A gigante dos pagamentos recebe o dinheiro de bancos toda vez que uma transação de cartão de crédito é realizada. Depois, precisa repassar o pagamento para os comerciantes. O projeto atual visa expandir as opções de pagamento com criptomoedas e a tecnologia blockchain.

Benefícios do blockchain e das criptomoedas para a Visa

“A expansão do piloto exemplifica como a combinação do USDC com a inovação da Visa abre o futuro dos pagamentos, do comércio e das aplicações financeiras”, disse Jeremy Allaire, cofundador e CEO da Circle, em um comunicado.

A Visa afirmou já ter movimentado milhões de unidades de USDC, criptomoeda que acompanha o valor do dólar, através dos blockchains Ethereum e Solana para liquidar pagamentos através da VisaNet.

O projeto também busca acelerar as liquidações transfronteiriças e, através de uma stablecoin, fornecer uma opção de pagamento estável para os comerciantes.

“Ao alavancar stablecoins como USDC e redes globais de blockchain como Solana e Ethereum, estamos ajudando a melhorar a velocidade da liquidação transfronteiriça e fornecendo uma opção moderna para nossos clientes enviarem ou receberem facilmente fundos do tesouro da Visa”, disse Cuy Sheffield, head de cripto da Visa.

“Chegamos ao ponto em que há um reconhecimento de que as stablecoins podem desempenhar um papel nos pagamentos, que podem resolver desafios reais”, acrescentou ele à Fortune.

