Criptomoeda que subiu 94% em 2023 é a ‘mais amada entre investidores’, aponta pesquisa

Uma pesquisa da CoinShares apontou que o interesse do investidor em criptomoedas além do bitcoin tem diminuído, com apenas uma exceção. A criptomoeda Solana (SOL) é a “mais amada entre investidores”, disse a empresa.

A justificativa por trás da afirmação está nos fluxos de entrada da SOL. Enquanto muitos investidores “fogem” de outras criptomoedas, retirando seus fundos investidos, a SOL é a única além do bitcoin que apresenta o fluxo contrário.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

A CoinShares afirma que cerca de US$ 700 mil foram investidos na semana passada em SOL por meio de provedores de investimento em cripto, o que a tornaria a “mais amada entre investidores”, segundo a empresa.

Nas últimas sete semanas, boa parte dos investidores retirou seus fundos de produtos de investimento em cripto, enquanto nas últimas nove semanas os investidores institucionais têm investido em SOL, segundo a CoinShares.

Solana (SOL)

A SOL é atualmente a 9ª maior criptomoeda do mundo, com US$ 7,9 bilhões em valor de mercado. Em 2023, ela acumula alta de 94% e foi a recomendação da Mynt, plataforma de ativos digitais do BTG Pactual, para investidores de perfil moderado e sofisticado em agosto.

Segundo a CoinShares, as entradas acumuladas no ano em SOL somam US$ 26 milhões. Por outro lado, na semana passada, investidores retiraram US$ 8,6 milhões de produtos de investimentos da Polygon (MATIC) e US$ 3,2 milhões da Ethereum.

Em meio às retiradas, apenas a SOL e o bitcoin apresentam fluxo contrário. O bitcoin, maior criptomoeda do mundo, teve entrada de US$ 3,8 milhões na última semana. Pela 19ª semana consecutiva, os investidores retiraram seu dinheiro de produtos vendidos de bitcoin, ou seja, aqueles que apostam na queda do ativo, apontou a CoinShares.

A rede Solana, que abriga a criptomoeda SOL, além de NFTs, jogos em blockchain, produtos de finanças descentralizadas (DeFi), entre outros, também virou assunto recentemente. O cofundador e CEO da MakerDAO, responsável pela stablecoin DAI, sugeriu lançar a nova rede do projeto em uma plataforma baseada em Solana, gerando controvérsia com Vitalik Buterin, criador da Ethereum.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok