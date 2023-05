Investidores têm lucro milionário após venderem criptomoeda meme Pepe

A criptomoeda Pepe, ligada ao meme Pepe The Frog, se tornou uma das maiores sensações do mundo cripto nos últimos dias. Lançada em abril deste ano, ela já acumula uma valorização de mais de 530%, segundo os dados da plataforma CoinGecko, e os investidores que adquiriram o ativo antes dessa alta conseguiram embolsar lucros milionários ao vendê-lo.

De acordo com a plataforma de inteligência de mercado LookOnChain, ao menos três investidores venderam parte das unidades de Pepe compradas por eles nas últimas duas semanas. Com isso, eles conseguiram obter lucros de mais de US$ 1 milhão (R$ 5,03 milhões, na cotação atual) cada.

O LookOnChain detalhou as movimentações de cada investidor. Um deles comprou 5,42 trilhões de unidades da criptomoeda usando 1 ether, equivalente à época a US$ 2.100. Até o momento, ele já vendeu 3,42 trilhões de Pepes por 929 ethers, equivalentes a US$ 1,77 milhões, mas ainda pode vender 2 trilhões de unidades do ativo, equivalentes no momento a US$ 2,37 milhões.

"A venda de todas essas unidades de Pepe no preço atual resultaria em um lucro de US$ 4,14 milhões!", destacou a empresa. Outro investidor comprou 5,9 trilhões de Pepes por 0,125 ether (US$ 251), vendendo 2 trilhões por US$ 1,06 milhões. Nesse caso, ele ainda pode vender 3,9 trilhões de unidades da moeda digital, com seus lucros podendo chegar a US$ 5,67 milhões.

Já o terceiro usuário comprou 4,22 trilhões de unidades da criptomoeda por 2,3 ethers e já vendeu 3,22 trilhões por 670 ethers. Nesse caso, a venda dos 1 trilhão restantes de Pepe representaria um lucro potencial de US$ 2,47 milhões.

Cuidados com a Pepe

Lançada para competir com outras criptomoedas meme famosas no mercado, como a dogecoin e a shiba inu, a Pepecoin ganhou popularidade entre investidores nos últimos dias. Atualmente, ela é 92ª maior do mercado, segundo o CoinGecko, mas deu sinais recentes de desvalorização.

Nas últimas 24 horas, ela acumula uma perda de 3,6%, com queda de 0,3% apenas na última hora, indicando um possível movimento de realização de lucros por parte do seus investidores iniciais, como o revelado pela LookOnChain. Ela é cotada no momento a US$ 0,0000012.

Por isso, é preciso tomar alguns cuidados ao cogitar investir nesse ativo. As criptomoedas meme são conhecidas por serem altamente especulativas, com fortes variações de preço mesmo quando ela não possui, necessariamente, um projeto que justifica seu valor. Além disso, investidores podem usar a popularidade da moeda para embolsar ganhos e levar outros compradores que entraram posteriormente no negócio ao prejuízo.

