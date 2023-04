Criptomoedas meme valorizam 10.000% e fazem taxas na Ethereum dispararem

O mercado de cripto ganhou duas novas criptomoedas memes na última terça-feira, 18, que atraíram muita atenção dos usuários. Em 24 horas, os tokens PEPE - ligado ao meme "Pepe the Frog" - e CHAD - ligado ao meme de mesmo nome - dispararam mais de 10.000%, o que também acabou afetando as taxas de transação na Ethereum.

Apesar de não terem nenhum valor intrínseco, os dois tokens estão tendo uma forte adesão de investidores que gostam dos dois memes, bastante populares nas redes sociais. Ao mesmo tempo, eles passaram a ser usados por bots para a realização de golpes.

A prática mais comum até o momento é a do "ataque sanduíche". Nele, a transação de um usuário é manipulada pelos bots, que compra o mesmo ativo antes do investidor e então o vendem para a vítima por um preço levemente maior, obtendo lucro com a operação.

Apesar de nem sempre ser usada como parte de um golpe, a ação é criticada por muitos investidores de criptomoedas por enganar usuários, elevar artificialmente os preços de ativos e ainda levar a uma disparada nas taxas que precisam ser pagas ao realizar transações em uma rede blockchain.

A carteira digital "Jaredfromsubway.eth" tem sido apontada por analistas como uma das principais responsáveis pelos "ataques de sanduíche" envolvendo o PEPE e o CHAD. Em 24 horas, ela foi responsável por pagar 7% de todas as taxas de transação na Ethereum, onde os tokens estão baseados.

Com isso, a carteira conseguiu superar, sozinha, projetos importantes no mundo das criptomoedas, como o blockchain de segunda camada Arbitrum e a corretora descentralizada Uniswap. O movimento fez com que o preço das taxas da Ethereum aumentasse em dez vezes, passado de US$ 1 para US$ 10.

Uma empresa de pesquisa, a Sealaunch, estimou que a carteira acumula ganhos até o momento de US$ 1,4 milhão graças às operações com as duas criptomoedas meme. Até o momento, o PEPE já superou a marca de 10 mil compradores individuais, mostrando o tamanho da sua popularidade.

Criptomoedas meme

O meme representa um sapo com corpo parecido ao de humano, mas que tem sido associado com grupos extremistas e com práticas racistas. Já o Chad retrata um homem aparentemente musculoso e barbado, e o seu uso também foi associado a grupos extremistas.

E essa não é a primeira vez que memes são transformados em criptomeodas e ganham forte popularidade no mercado. O caso mais famoso é o do meme Doge, de um cachorro da raça Shiba Inu. Ele inspirou, principalmente, dois projetos de tokens: o dogecoin - atualmente um dos 10 maiores projetos do setor em termos de valor de mercado e bastante citado pelo bilionário Elon Musk - e o shiba inu.

