Criptomoeda Chill Guy salta 3.000% em 7 dias, mas criador do meme ameaça derrubar ativo

A criptomoeda meme Chill Guy é um dos destaques do mercado na última semana, acumulando uma valorização de mais de 3.000% desde o seu lançamento em 18 de novembro, segundo dados do CoinGecko. Entretanto, a ligação do ativo com um dos mais populares memes no momento também gerou um problema com o próprio criador do projeto.

Como o nome sugere, o token foi criado em referência ao novo meme Chill Guy (Cara Tranquilo, em tradução livre), que mostra um cachorro semelhante a um ser humano, vestindo roupas e com uma feição tranquila. A arte digital que deu origem ao meme foi criada pelo artista Philip Banks, que publicou o seu trabalho no X, antigo Twitter.

Logo em seguida, usuários da rede social começaram a criar diversas montagens e variações da arte, com as mais famosas mostrando o Chill Guy em situações tensas, como guerras, mas mantendo a sua pose "tranquila". Como ocorre com outros memes, a popularidade do projeto deu origem em pouco tempo a memecoins, criptomoedas ligadas a memes.

Tradicionalmente, as memecoins costumam se aproveitar da popularidade de alguns assuntos para atrair investidores. Em alguns casos, elas fazem parte de esquemas de golpes financeiros. Em outras, buscam criar um ecossistema de usuários que tenham em comum o apreço pelo meme e suas variações.

As criptomoedas meme são conhecidas pela volatilidade extrema, acumulando fortes altas e quedas em períodos curtos de tempo. O cenário não tem sido diferente com a Chill Guy, que valorizou 3.800% no acumulado dos últimos sete dias, se aproveitando da popularidade crescente do meme. Com isso, sua capitalização de mercado saltou da casa dos US$ 10 milhões para mais de US$ 330 milhões.

Entretanto, Banks fez uma publicação no X na última quinta-feira, 21, em que afirmou ser contra essas memecoins. "O Chill Guy está protegido por direitos autorais. Tipo, juridicamente. Eu vou emitir ordens de remoção para coisas [em referência ao meme] relacionadas a fins lucrativos nos próximos dias", disse.

Banks também esclareceu que não pretende atingir "contas de marca usando o meme como uma tendência, isso é algo que eu realmente não me importo, eu só peço os créditos". O foco das ações, destacou, será "principalmente mercadorias não autorizadas e shitcoins", termo usado para se referir a criptomoedas - em especial as memecoins - sem valor intrínseco.

Com isso, o futuro da criptomoeda Chill Guy e outras que fazem referência ao mesmo meme poderá ser colocado em cheque. Entretanto, ainda não se sabe se seria possível "derrubar" esses ativos a partir de processos tradicionais. O caso Chill Guy pode, em breve, trazer uma resposta para essa dúvida.