Gigante de seguros Allianz realiza investimento de R$ 4 bilhões na MicroStrategy

A gigante do mercado de seguros Allianz foi identificada como a principal compradora da última rodada de oferta de notas conversíveis pela empresa de software MicroStrategy. Ao todo, a companhia desembolsou quase US$ 750 milhões (R$ 4,3 bilhões, na cotação atual) com a operação, adquirindo quase 25% de todas as notas emitidas.

Além da Allianz, a Bloomberg também identificou as empresas de investimento Calamos, Context Capital Management, State Street, Fidelity e BlackRock entre as principais compradoras das notas. Ao todo, foram emitidas 2031 notas conversíveis, somando US$ 3 bilhões.

A oferta das notas durou três dias e foi limitada a compradores institucionais, ou seja, grandes empresas do mercado financeiro. A MicroStrategy confirmou que o valor arrecadado com a operação será usado para realizar novas compras de bitcoin, em uma estratégia iniciada em agosto de 2020.

Para entusiastas da criptomoeda, o movimento da Allianz indica um apoio à estratégia da MicroStrategy e é mais uma sinalização positiva sobre a perspectiva do mercado com relação ao potencial da moeda digital ser um ativo de reserva de valor, uma espécie de "ouro digital".

Nesta segunda-feira, 25, Michael Saylor, ex-CEO e presidente do conselho da MicroStrategy, anunciou que a empresa investiu mais US$ 5,4 bilhões (R$ 31,32 bilhões, na cotação atual) no bitcoin, chegando à marca de US$ 37 bilhões (R$ 214 bilhões, na cotação atual) em unidades do ativo.

Ele informou ainda que a compra teve um preço médio de US$ 97.862 por unidade adquirida, o maior até agora. Ao todo, a MicroStrategy comprou 55,5 mil novas unidades de bitcoin. Com isso, ela chegou a um novo recorde de 386,7 mil unidades da criptomoeda sob custódia.

A nova aquisição, a terceira semanal consecutiva, reforçou a posição da companhia como a maior detentora institucional da moeda digital. No total, a MicroStrategy gastou US$ 21,9 bilhões com as compras, com um preço médio de US$ 56.761 por unidade.

O preço do bitcoin no momento, n casa dos US$ 94 mil, está consideravelmente acima do preço médio de compra da MicroStrategy, o que resulta no lucro da empresa com as aquisições. A criptomoeda tem sido usada pela empresa como uma reserva de valor em seu balanço.