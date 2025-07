Criptomoeda BNB bate segundo recorde em menos de 7 dias e salta 30% em julho

A criptomoeda BNB atingiu nesta segunda-feira, 28, um novo recorde de preço. É a segunda vez em menos de sete dias em que o ativo bate uma nova máxima histórica, desta vez na casa dos US$ 860, favorecido por um cenário positivo para as criptomoedas e uma maior adoção corporativa.

O volume negociado da criptomoeda chegou a saltar 170% em 24 horas, refletindo o alto apetite de investidores pelo ativo. Após a disparada e o novo recorde, a criptomoeda devolveu parte dos ganhos. Dados do CoinGecko indicam que ela está cotada no momento em US$ 838, com alta de 1,8% nas últimas 24 horas.

Porém, no acumulado dos últimos 30 dias, a valorização do BNB ronda os 30%. A criptomoeda deve encerrar julho como um dos principais destaques do setor. O mês, sozinho, deve representar praticamente dois terços de todos os ganhos do ativo no acumulado de 2025 até agora.

Analistas apontam que o ativo foi um dos mais beneficiados pela aceleração de uma "altseason" no mercado. O termo se refere ao momento em que outras criptomoedas disparam e atraem mais investimentos do que o bitcoin, abrindo espaço para que esses ativos tenham novos recordes.

No caso da BNB, analistas também acreditam que a criptomoeda foi impulsionada por um movimento novo de criação de reservas corporativas do token. Na última quinta-feira, 24, um conjunto de empresas da área de saúde anunciou um investimento milionário no ativo.

O grupo é liderado pela Windtree Therapeutics, que se comprometeu a investir US$ 520 milhões na criptomoeda para a criação da sua reserva corporativa. Já a Nano Labs anunciou que pretende investir US$ 90 milhões para comprar unidades da criptomoeda.

A estratégia é importante não apenas porque serve para impulsionar a adoção institucional do BNB, mas também porque cria uma nova demanda, inédita, para a criptomoeda. Com isso, o preço tende a valorizar devido ao choque de demanda, apreciando o ativo.

A nova valorização consolidou o BNB como a quinta criptomoeda mais valiosa do mundo, abrindo distância em relação à Solana, na sexta posição. Atualmente, o ativo apresenta uma capitalização de mercado de mais de US$ 118 bilhões, segundo a plataforma CoinGecko.

