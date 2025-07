'Lixo digital': fundador da Solana faz duras críticas a criptomoedas meme e NFTs

Anatoly Yakovenko, um dos fundadores da Solana, fez duras críticas no último domingo, 27, às criptomoedas meme e aos NFTs (tokens não fungíveis, em tradução). Para o desenvolvedor, esses ativos seriam um "lixo digital" e não teriam valor intrínseco, apesar de estarem diretamente ligados ao sucesso recente da própria Solana.

Yakovenko falou sobre o tema no X, antigo Twitter, durante uma discussão com Jesse Pollak. Pollak é responsável por liderar a Base, blockchain da corretora Coinbase. O debate começou porque Pollak estava elogiando criptoativos criados na rede a partir do protocolo Zora.

A Zora é uma rede social descentralizada criada na Base. Nela, todas as publicações dos usuários podem ser convertidos em NFTs. Pollak disse que esses tokens seriam mais valiosos que as criptomoedas meme criadas na Pump.fun, uma plataforma criada na Solana.

Em seguida, ele foi contestado por Yakovenko, que questionou qual seria o valor efetivo desses ativos. Pollak disse que "o conteúdo em si é valioso. Anúncios são uma forma de monetizar esse valor. Mas o conteúdo em si é valioso. Assim como uma pintura é fundamentalmente valiosa, independentemente de você cobrar das pessoas no museu para vê-la".

Yakovenko rebateu a afirmação e defendeu que, na prática, os ativos criados pela Zora não teriam valor intrínseco. Ele foi questionado pouco depois por um usuário sobre uma possível hipocrisia ao fazer essa crítica, já que boa parte da atividade da Solana está ligada a NFTs e criptomoedas.

Mas o desenvolvedor manteve a sua opinião e reforçou sua crítica a esses ativos: "Eu digo isso há anos. Memecoins e NFTs são lixo digital e não têm valor intrínseco. Como uma caixa de itens de um jogo de celular. As pessoas gastam US$ 150 bilhões por ano em jogos para celular".

"O que é importante para mim é que os idiotas que ofuscam ou enganam sobre as condições ou a estrutura do mercado sejam eliminados da órbita. Monitore dados, corrija problemas, use implementações de mercado resistentes", disse ainda o desenvolvedor.

A Solana é um dos blockchains que mais cresceu desde 2024, com uma valorização expressiva da sua criptomoeda. Analistas apontam que a disparada está ligada exatamente à atração de mais usuários e projetos graças à criação facilitada de NFTs e criptomoedas meme.

