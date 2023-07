Criptomoeda da Arkham estreia com alta de mais de 1.500% após polêmica

A corretora de criptomoedas Binance testou na manhã desta terça-feira, 18, um novo mecanismo limitando o teto de preço a 10 vezes em relação ao valor inicial da plataforma de lançamento de ativos. A nova ferramenta foi utilizada na listagem do ARKM, token da startup de inteligência de dados on-chain Arkham, que chegou a valorizar 1.680% após sua estreia.

Em comunicado no início da semana, a Binance informou que o uso da ferramenta aconteceria em caráter experimental e que o objetivo do uso do mecanismo seria “proteger os usuários da alta volatilidade quando a negociação começar no Launchpad [plataforma de lançamento de criptomoedas da corretora]".

Em relação à volatilidade do ativo, o novo mecanismo parece ter conseguido êxito, pelos menos nos minutos iniciais após a liberação do “freio”. Isso porque o pico do preço do ARKM chegou a US$ 0,89, mas o ativo chegou a ficar cinco minutos estacionado na faixa dos US$ 0,5.

Após uma hora de listagem, o token permanecia em uma faixa de preço na região de US$ 0,73, o que representava um ganho de 1.375% em relação ao preço de pré-venda aos investidores que decidiram arriscar com a aquisição de seus ARKMs, antes da revenda na Binance.

Projeto da Arkham

No total, 114.454 participantes comprometeram 10.182.983,2626 tokens BNB durante o período de subscrição, montante 990 vezes superior ao necessário para a compra dos 50 milhões de tokens ofertados. Em relação às maiores fatias distribuídas, três participantes obtiveram um total de 300 mil ARKM, resultando na alocação dos participantes sendo repassada aos usuários restantes.

Já os usuários que comprometeram 50 BNB receberam uma alocação de 246.1109 ARKM. Os usuários que comprometeram 500 BNB receberam uma alocação de 2.461,1088 ARKM e os usuários que comprometeram 5 mil BNB receberam uma alocação de 24.611,0879 ARKM.

Apesar da proteção aos investidores em relação à volatilidade inicial, o “freio" criado pela Binance na listagem do ARKM frustrou os investidores que compraram o token por US$ 0,05 e esperavam lucrar 10.000% com uma possível oscilação vultuosa nos instantes iniciais de negociação.

A criptomoeda faz parte de um marketplace proposto pela Arkham Intelligence para a compra e venda de dados referentes aos proprietários de carteiras digitais de criptomoedas. O anúncio rendeu críticas nas redes sociais, que acusaram a empresa de incentivar a violação de privacidade de investidores. De acordo com a companhia, o projeto busca "retirar o anonimato dos blockchains" e vai contar com um sistema de recompensas em ARKM pelo fornecimento de informações.

