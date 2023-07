Empresa vai lançar plataforma para usuários venderem dados de carteiras cripto

A Arkham Intelligence, uma empresa de inteligência de dados especializada no mercado cripto, anunciou nesta segunda-feira, 10, que vai lançar um marketplace, o Arkham Intel Exchange, para a compra e venda de dados referentes aos proprietários de carteiras digitais de criptomoedas. O anúncio rendeu críticas nas redes sociais.

De acordo com a companhia, a plataforma vai contar com uma criptomoeda nativa própria, o ARKM, que foi criado para "retirar o anonimato dos blockchains". O token será lançado na Binance Launchpad, ferramenta para ofertas públicas de ativos junto aos investidores da exchange.

O lançamento da criptomoeda deverá ocorrer a partir da próxima terça-feira, 11, com vendas ocorrendo até o dia 17 de julho. Serão 50 milhões de tokens disponíveis para compra, equivalentes a 5% da oferta total do ativo. Cada investidor poderá gastar até US$ 15 mil em compras.

O marketplace da Arkham vai usar um mecanismo de recompensas para o fornecimento de informações sobre proprietários de carteiras digitais de criptomoedas, semelhante às recompensas dadas para quem fornece informações sobre pessoas procuradas pelas autoridades.

A plataforma vai permitir que usuários interessados "comprem e vendam informações sobre o dono de qualquer endereço de carteira em um blockchain, de forma anônima e por meio de um contrato inteligente", segundo a Arkham. O objetivo, diz a empresa, é combater a proliferação de hackers, facilitando a identificação das carteiras que recebem ativos desviados por eles.

Objetivo da plataforma

A Arkham disse que idealizou a plataforma após notar duas tendências no mercado cripto: uma demanda "significativa" para análises de dados de blockchain por parte de investidores, jornalistas, pesquisadores e protocolos e um "número crescente" de "detetives" talentosos que participam da comunidade cripto.

"O Intel Exchange da Arkham finalmente oferece a esses detetives uma maneira de monetizar suas habilidades e atender à crescente demanda por informações on-chain de maneira escalável", explica a companhia em um post no Twitter. Para ela, o movimento é uma união entre "dois lados de um enorme mercado".

As informações sobre carteiras ficarão privadas com o comprador por 90 dias, e depois disso serão liberadas para todos os usuários da plataforma, permitindo que o comprador inicial obtenha "a maior quantidade possível de dados" de forma antecipada e mantendo uma "descentralização do conhecimento em blockchains".

Entretanto, a iniciativa foi criticada por alguns usuários do ecossistema cripto, que não gostaram da perspectiva de redução da privacidade e anonimato no segmento. Um usuário disso no post da Arkham que "é importante respeitar a privacidade e aderir a práticas éticas quando se trata de lidar com informações pessoais".

Announcing The World’s First On-Chain Intelligence Exchange Buy and sell information on the owner of any blockchain wallet address—anonymously, via smart contract. pic.twitter.com/4xr7dLvOjp — Arkham (@ArkhamIntel) July 10, 2023

