Cripto: “Estamos em uma das melhores regiões possíveis para compra”, diz especialista do BTG

Desde o último fim de semana, o bitcoin e as principais criptomoedas apresentaram forte queda graças à fatores macroeconômicos como a escalada de tensões entre Israel e Irã e o aumento na taxa de juros do Japão, que causou o fim de um “Carry Trade” trilionário.

Como ativos de risco e o único mercado aberto no momento, por funcionar 24 horas por dia e sete dias por semana, as criptomoedas amargaram perdas significativas. No entanto, o momento é “uma das melhores regiões possíveis para compra”, de acordo com um especialista do BTG.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 56.538, com alta de 5,2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda do mercado, que caiu abaixo de US$ 50 mil e chegou a acumular queda de 17% na última segunda-feira, 5, agora apresenta um movimento de recuperação significativo.

Ainda que generalizada, a recente queda assustou investidores de criptomoedas. O Índice de Medo e Ganância, que mede o sentimento do mercado cripto, sinaliza “medo” em 34 pontos.

O indicador "Short Term Holder SOPR" revelou que os investidores de curto prazo realizaram movimentações com até 20% de prejuízo durante a queda.

Queda: temer ou comprar?

Apesar disso, especialistas acreditam que o bitcoin possa ter formado um fundo e que o momento de queda foi, na verdade, uma oportunidade de compra visando lucros no longo prazo.

“Como um todo, olhando para esse ciclo de 2024, no momento estamos em uma das melhores regiões possíveis de compra para longo prazo para diversos ativos”, disse Lucas Josa, especialista de criptoativos do BTG Pactual, durante o Morning Call Crypto da Mynt nesta terça-feira, 6. O programa ocorre duas vezes por semana e está disponível na íntegra no YouTube.

“Dentro desse movimento de queda forte do bitcoin tivemos uma grande onda de liquidações mas mais do que isso, tivemos um encerramento bem grande do open interest. Várias posições foram limpadas do mercado e isso acaba sendo bom para uma recuperação mais saudável. Quanto menos alavancagem e mais posições à vista nesse movimento de recuperação, maior a chance de que ele dure mais tempo”, acrescentou.

