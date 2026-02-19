Por que líderes de alto impacto estão trocando reuniões de 60 minutos por vídeos de 6 minutos?

(Vivale/Getty Images)
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 05h00.
Reuniões longas continuam ocupando a maior parte da agenda executiva, mas líderes de alto impacto estão mudando o formato da comunicação. Em vez de encontros de 60 minutos para atualizar prioridades, muitos passaram a gravar vídeos estruturados de seis minutos.
A mudança não é estética, mas sim estratégica. Em um ambiente híbrido e digital, presença e clareza precisam escalar — sem sobrecarregar o calendário.
Segundo o Microsoft Work Trend Index 2024, funcionários passam 57% do tempo em reuniões, e-mails e chats, com volume de reuniões crescendo ano a ano. Quase 40% delas envolvem multitarefa.
Ao mesmo tempo, 48% dos líderes de C-level precisam se envolver em projetos além do necessário por falhas de comunicação. Alguns chegam a dedicar mais de 10 horas por semana apenas preparando atualizações. O resultado é congestionamento de agenda e perda de foco estratégico. As informações foram retiradas de Forbes.
A chamada liderança com foco em vídeo não significa apenas usar vídeo com frequência. Trata-se de separar duas funções que tradicionalmente eram misturadas nas reuniões:
Em vez de usar reuniões para transmitir contexto, líderes gravam atualizações claras e estruturadas. O tempo ao vivo fica reservado para discussão estratégica.
O modelo permite que colaboradores assistam no próprio ritmo, revisitem trechos complexos e absorvam contexto sem pressão de tempo.
A maior resistência não é técnica, mas emocional. Executivos relatam desconforto com a própria imagem, receio de parecer informais demais ou medo de errar diante da câmera — fenômeno conhecido como “efeito holofote”, a tendência de superestimar o quanto os outros percebem nossas imperfeições.
No entanto, pequenas imperfeições frequentemente aumentam a conexão e autenticidade.
A transição exige estrutura:
O objetivo não é reduzir o diálogo, mas torná-lo mais intencional.
