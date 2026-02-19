Prévia do PIB do Brasil, Fed e balanços nos EUA: o que move os mercados

Os mercados retomam as negociações nesta quinta-feira, 19, após a volta do pregão da B3 na quarta-feira de Cinzas, que registrou leve queda do Ibovespa em um dia de liquidez reduzida. O principal índice acionário brasileiro encerrou a quarta em 186.016 pontos, recuando 0,24%, pressionado pelas ações da Vale (VALE3), que caíram 3,57% diante da desaceleração do minério de ferro no mercado internacional.

Já a movimentação desta quinta deve ser influenciada por indicadores domésticos que ajudam a orientar a percepção dos investidores sobre a economia brasileira.

Logo cedo serão divulgados os índices de inflação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o IPC, e o IPC-S e a segunda prévia do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Ainda pela manhã, às 9h, o Banco Central divulga o IBC-Br de dezembro, indicador considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB). O índice mede, mensalmente, o nível da atividade econômica do país. Em novembro, a prévia do PIB registrou uma alta de 0,70%, mas a expectativa agora é de queda de 0,6% na comparação mensal. No período da tarde, será publicado o fluxo cambial semanal.

No exterior, a atenção se volta aos Estados Unidos e à União Europeia. O Banco Central Europeu divulga às 6h o seu relatório mensal e os dados de transações correntes, enquanto a European Commission divulga à tarde a prévia da confiança do consumidor, que já mostrou queda significativa no último levantamento.

Nos EUA, o destaque para o índice de atividade industrial do Federal Reserve (Fed) de Filadélfia, às 10h30. O Department of Labor divulgará no mesmo horário os dados de seguro-desemprego da semana. Na última divulgação, os pedidos-contínuos registraram 1.862 mil pedidos.

Os investidores também acompanham nesse horário a divulgação da balança comercial e as vendas pendentes de imóveis, todos a serem divulgados às 10h30 e 12h, horário de Brasília.

O Federal Reserve Bank of Atlanta divulgará às 12h o GDPNow com base nas prévias, o resultado foi de 3,7% para o 4° trimestre do ano passado. Às 12h20, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, fará discurso público, e às 18h30 será divulgado o balanço patrimonial do banco central americano.

Balanços e Lula no radar

No calendário corporativo, os mercados americanos se preparam para balanços de empresas de peso, como Walmart, Alibaba, Nestlé, Airbus, Rio Tinto, Coca-Cola e Air France.

O Walmart ganha atenção especial após suas ações alcançarem valor de mercado superior a US$ 1 trilhão, impulsionando Rob Walton para a lista das 10 pessoas mais ricas do mundo.

Por fim, a agenda política também entra no radar dos investidores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta quinta-feira, em Nova Délhi, da cúpula sobre inteligência artificial, evento que ocorre no contexto de sua visita oficial à Índia a convite do primeiro-ministro Narendra Modi.