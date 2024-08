ETFs de Ethereum atraem R$ 270 milhões em investimentos mesmo com queda do ativo

O ether chegou a registrar uma queda de mais de 20% apenas na última segunda-feira, 5, acumulando perdas de mais de 30% nos últimos dias. Mas, apesar do cenário adverso, os novos ETFs do ativo que estrearam na semana passada mantiveram um fluxo positivo de investimentos.

Dados da plataforma CoinAlyze apontam que a criptomoeda da Ethereum chegou a registrar o maior volume de negociações desde maio de 2021. E a queda diária do ativo também foi a maior registrada desde 2021, com a moeda digital indo de US$ 3 mil para a casa dos US$ 2 mil em poucas horas.

O movimento de queda do ether foi um dos que mais chamaram a atenção dos investidores de criptomoedas, junto com uma queda de mais de 14% do bitcoin no mesmo dia. As desvalorizações ocorreram devido às perdas generalizadas nas bolsas de valores ao redor do mundo.

Entretanto, os ETFs do ativo tiveram um cenário bastante diferente no mesmo dia. Dados da plataforma SoSoValue apontam que o grupo de fundos registrou US$ 715 milhões negociados na última segunda-feira, o maior volume negociado desde 30 de julho.

No mesmo período, o ETF de ether da BlackRock liderou a classe de ativos, acumulando US$ 47 milhões em aportes líquidos. Ele foi seguido pelos ETFs da Fidelity e da VanEck, com US$ 16 milhões em aportes líquidos cada. Dos oito fundos, apenas o da Grayscale registrou perdas, de US$ 46 milhões.

Combinados, os ETFs encerraram o dia com um saldo positivo de quase US$ 49 milhões (R$ 277 milhões, na cotação atual) em aportes. Considerando o acumulado desde a estreia dos fundos, em 23 de julho, o grupo tem um saldo negativo, de US$ 460 milhões, resultante dos saques no ETF da Grayscale.

O número contrasta com o desempenho dos ETFs de bitcoin, que tiveram um saldo positivo de mais de US$ 1 bilhão nos primeiros 12 dias de negociação nos Estados Unidos, mesmo com saídas intensas no ETF da Grayscale.

Ao mesmo tempo, o desempenho positivo mesmo em um dia de fortes perdas e aversão ao risco no mercado pode indicar que os ETFs de ether estão começando a superar as saídas no fundo da Grayscale e atrair investidores interessados no potencial do projeto.