Criadores de "misturador de criptomoedas" são processados nos EUA por lavagem de dinheiro

Roman Semenov e Roman Storm, criadores do "misturador" de criptomoedas Tornado Cash, foram formalmente acusados pelo governo dos Estados Unidos por terem violado diversas leis, incluindo as de proibição de lavagem de dinheiro. O Tornado Cash se tornou uma ferramenta famosa pelo uso por criminosos após roubos de ativos digitais como uma forma de dificulta investigações.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC, na sigla em inglês) adicionou Semenov à sua lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN, na sigla em inglês) na última quarta-feira, 23. Já Storm foi preso pelo FBI na mesma data.

Semenov e Storm estão sendo acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer violações de sanções e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. As duas primeiras acusações têm pena máxima de 20 anos de prisão cada. A acusação de transmissão de dinheiro pode ser punida com até cinco anos de prisão.

Semenov continua foragido. Já o terceiro cofundador da Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi preso na Holanda sob acusação de lavagem de dinheiro em agosto de 2022.

O Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, declarou em um comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça que "conforme a acusação, [...] [enquanto] publicamente afirmavam oferecer um serviço de privacidade tecnicamente sofisticado, Storm e Semenov na verdade sabiam que estavam ajudando hackers e fraudadores a ocultar os frutos de seus crimes".

As ações contra os cofundadores do Tornado Cash dão continuidade à política de repressão do governo dos Estados Unidos ao Tornado Cash, que começou no ano passado. Em agosto de 2022, o OFAC colocou 44 endereços de carteiras digitais que continham USDC e ether na lista de SDN, impedindo efetivamente que residentes dos EUA usassem o serviço.

EUA contra Tornado Cash

A sanção da OFAC ao Tornado Cash causou uma reação negativa na comunidade de criptomoedas. A corretora de criptomoedas Coinbase apoiou uma ação movida por seis indivíduos que alegaram que o Departamento do Tesouro excedeu sua autoridade ao sancionar o protocolo.

O grupo de defesa Coin Center entrou com uma ação semelhante. O deputado norte-americano Tom Emmer, conhecido pela sua posição pró-criptomoedas na Câmara dos Estados Unidos, também escreveu uma carta à secretária do Tesouro, Janet Yellen, questionando a medida.

O governo do país se referiu especificamente ao papel do Tornado Cash na lavagem de fundos do Lazarus Group, um grupo de hackers ligado à Coreia do Norte, que também está na lista de SDNs. Além disso, o Tornado Cash também foi associado a vários outros ataques de hackers. No total, o misturador teria sido usado para lavar mais de US$ 1 bilhão em fundos ilícitos, de acordo com as acusações do Departamento de Justiça.

