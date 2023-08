FBI diz que hackers da Coreia do Norte podem vender R$ 200 milhões em bitcoin

O FBI fez um alerta na última terça-feira, 22, sobre uma possível tentativa de venda de bitcoin por parte do grupo de hackers norte-coreanos Lazarus Group. De acordo com as autoridades norte-americanas, os criminosos podem se desfazer de mais de US$ 40 milhões (cerca de R$ 200 milhões, na cotação atual) na criptomoeda.

Segundo o FBI, o Lazarus Group e o APT38, outro grupo de hackers que operam na Coreia do Norte, são os responsáveis por diversos ataques no começo de 2023. Entre eles, estão o roubo de US$ 60 milhões da Alphapo, uma processadora de pagamento, e o desvio de US$ 100 milhões da Atomic Wallet, uma fornecedora de carteiras digitais.

As autoridades dos Estados Unidos identificaram seis carteiras digitais que estariam sendo usadas pelos hackers. Ao todo, elas somam 1.580 bitcoins, cerca de US$ 41 milhões, que o FBI afirma terem sido desviados pelos criminosos. Agora, eles podem tentar vender esses ativos.

Em um comunicado, o FBI pediu que as empresas do mercado cripto evitem interagir com essas carteiras: "O FBI vai continuar expondo e combatendo o uso de atividades ilícitas pela Coreia do Norte - incluindo cibercrimes e roubo de moedas digitais - para gerar lucro para o regime".

Lazarus Group

Um levantamento da empresa TRM Labs mostrou que, apenas até agosto, esses hackers já desviaram US$ 200 milhões (R$ 996 milhões, na cotação atual) em ativos. Em um comunicado enviado ao site Decrypt, a empresa destacou que esses hackers utilizam "inúmeras técnicas" para lavar os ativos roubados, dificultando a identificação e resgate.

Os dados da TRM Labs divergem dos divulgados pela Chainalysis em relação ao valor desviado pelos hackers que operam na Coreia do Norte em 2022. A empresa estima que eles conseguiram desviar US$ 800 milhões, enquanto a cifra divulgada pela Chainalysis é maior, de US$ 1,7 bilhão.

Já empresa Elliptic vinculou o roubo ao notório Lazarus Group, uma organização de hackers norte-coreanos responsável por roubar mais de US$ 2 bilhões em criptoativos por meio de vários ataques contra a comunidade cripto ao longo dos últimos anos.

O Lazarus Group, principal grupo de hackers da Coreia do Norte, é administrado pelo governo do próprio país, e já representa uma de suas maiores fontes de receita. A título de comparação, em 2020 a Coreia do Norte exportou cerca de US$ 142 milhões em produtos, valor mais de dez vezes menor que o obtido em 2022 com ataques hackers de criptomoedas pelos cálculos da Chainalysis.

