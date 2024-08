Criador da Ethereum vende criptomoeda meme e faz ativo disparar 500%

Vitalik Buterin, um dos criadores do blockchain Ethereum, foi responsável pela alta de 500% de uma criptomoeda meme, a Neiro. A forte valorização ocorreu nesta quinta-feira, 15, após o desenvolvedor atender a um pedido dos criadores do projeto, que foi lançado neste ano.

O caso teve início ainda neste mês, quando os criadores do ativo enviaram um total de 17,1 bilhões em unidades da criptomoeda para a carteira digital de Buterin. Como o endereço da carteira é público, qualquer pessoa pode enviar ativos para ela, sem precisar de uma liberação do desenvolvedor.

Não é incomum no mercado que desenvolvedores usem as transações para as carteiras de figuras famosas, como Buterin, como uma forma de divulgação dos seus projetos, buscando atrair investidores. Dessa vez, porém, a estratégia foi diferente, com um pedido dos criadores.

Em uma publicação nas redes sociais, os responsáveis pela Neiro pediram para que Vitalik vendesse as unidades da criptomoeda que recebeu e doasse o valor para um abrigo que atende cães de rua. A princípio, o pedido não teve uma resposta de Buterin, mas a venda dos ativos ocorreu.

Nesta quinta-feira, o criador da Ethereum respondeu à publicação e confirmou que fez a doação: "Doação para a caridade feita!". Ao todo, Buterin obteve cerca de US$ 118 mil com a venda das criptomoedas, mas também doou um valor maior, totalizando US$ 530 mil.

A interação entre o criador da Ethereum e o projeto foi o suficiente para fazer o ativo disparar. Dados do CoinMarketCap apontam que ele chegou a valorizar mais de 500% em poucas horas. Atualmente, porém, a moeda digital devolveu a maior parte dos ganhos e acumula uma valorização menor, de 6%, destacando o caráter volátil das criptomoedas meme.

A Neiro foi criada neste ano e tem ganhado atenção no mercado de criptomoedas. Ela surgiu após a tutora do cachorro que inspirou a criação das criptomoedas dogecoin e shiba inu adotar um novo cachorro após a morte do primeiro animal neste ano.