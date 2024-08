Bob Burnquist e Web3: conheça relação da lenda do skate com cripto

Skate e Web3 combinam? Para Bob Burnquist, lenda do skate brasileiro, a resposta é um claro "sim".

O convidado da nova edição do podcast Future of Money foi eleito por 7x o skatista do ano, também foi campeão mundial de skate por 10x (oito na Mega Rampa e duas em Vertical) e conquistou 30 medalhas no X-Games, um recorde histórico.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN. Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Além de arrebentar no esporte, Bob está à frente do Instituto Skate Cuida e tem participado cada vez mais de projetos que impulsionam os brasileiros ao uso da Web3, também conhecida como a "nova fase da internet" sendo sócio e cofundador do NFT Brasil, evento que marca presença na Bienal do Ibirapuera em São Paulo nos dias 12 e 13 de setembro.

Parceiro de jornada cripto, também participa do programa o convidado Marco Antonio Affonseca, empresário e investidor de startups há mais de 15 anos, que ao lado de Bob tem conectado marcas, personalidades e comunidades ao universo da Web3 no comando do NFT Brasil. Assista na íntegra:

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok