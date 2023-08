Cachorro da raça Shiba Inu ligado a memes e criptomoedas morre aos 12 anos

Cheems Balltze, o cachorro por trás de memes de um Shiba Inu comendo hambúrgueres de queijo que acabaram viralizando na internet, morreu enquanto dormia na última sexta-feira, 18, após ser diagnosticado com câncer. Também conhecido como Ball Ball, o animal tinha 12 anos de idade e foi um dos muitos pets da raça Shiba Inu associados a criptomoedas.

A raça Shiba Inu é conhecida por ter dado origem a diversos memes e, posteriormente, criptomoedas que fazem referência aos conteúdos virais nas redes sociais. As duas mais famosas são o dogecoin e o shiba inu, que estão entre as 15 maiores criptomoedas do mercado atualmente.

Esses ativos, que ficaram conhecidos como criptomoedas meme, também são impulsionados por investidores de varejo que sentem um apreço pelos memes e por figuras de destaque no mercado, incluindo o bilionário Elon Musk. Musk ficou famoso por fazer posts nas redes sociais promovendo, e em alguns casos criticando, o dogecoin.

"Não fiquem tristes, por favor lembrem-se da alegria que Balltze trouxe ao mundo", disse uma postagem na página do Instagram do cachorro. "Um Shiba Inu com um rosto sorridente e redondo que nos conectava. Ele ajudou muitas pessoas durante a pandemia e trouxe muita alegria a muitos de vocês, mas agora sua missão está cumprida".

Criptomoedas meme e Shiba Inu

Apesar da ligação com as criptomoedas, Ball Ball não foi a inspiração direta para o dogecoin. O ativo retrata outro animal da raça Shiba Inu, Kabosu, que ficou conhecido como "doge" após viralizar e dar origem a diversos memes. O próprio Kabosu também tem enfrentado problemas de saúde nos últimos meses e complata 18 anos de idade em outubro.

Usuários do mercado de criptomoedas, incluindo aqueles envolvidos na Dogecoin Foundation, ofereceram suas condolências pela perda de Cheems e apoio à saúde de Kabosu. A fundação comentou que está "profundamente triste pelo falecimento de Balltze, carinhosamente conhecido como Ball Ball e, para a internet em geral, como Cheems. A comunidade Dogecoin e a internet lamentam a perda de um querido Shiba Inu que inspirou milhões ao redor do mundo".

Memes de animais, desde gatos até golfinhos, frequentemente serviram de base para projetos de tokens no espaço das criptomoedas desde o surgimento dessa classe de ativos. Em alguns casos de uso no mundo real, abrigos de animais passaram a aceitar o dogecoin e outras criptomoedas como forma de incentivar o interesse na castração de gatos e cachorros.

