Criador da Ethereum nega venda da criptomoeda: "Mostrem um pouco de respeito"

Vitalik Buterin, um dos criadores da Ethereum, negou recentemente que tenha vendido unidades de ether. O desenvolvedor respondeu a alegações de que ele estaria por trás do desempenho abaixo do esperado da criptomoeda ao vender parte das reservas do ativo que ele possui.

Na última sexta-feira, 25, Buterin fez uma publicação no X, antigo Twitter, em que compartilhou sua visão sobre o futuro do projeto e de outras redes blockchain, com foco em recursos de verificação de clientes. Logo em seguida, porém, ele recebeu comentários com as especulações sobre as vendas.

Em resposta a um desses comentários, Buterin rebateu as acusações: "Eu não vendi uma única unidade de ether neste último mês. Na verdade, a quantidade de ethers que eu possuo aumentou". Mesmo assim, a resposta do criador da Ethereum não foi suficiente para encerrar as especulações.

Em seguida, um outro usuário questionou Buterin sobre as movimentações de ether identificadas nas carteiras digitais que pertencem à Ethereum Foundation, a principal organização por trás do projeto e que está ligada a Vitalik. Novamente, ele negou um movimento de venda.

"A Ethereum Foundation está pagando os pesquisadores e desenvolvedores [...] Mostrem um pouco de respeito", ressaltou. Ele pontuou que a equipe foi a responsável por realizar as atualizações no blockchain que resultaram em taxas menores para os usuários, uma velocidade de processamento maior e pela mudança no mecanismo de consenso da rede.

Ether abaixo do esperado

As especulações sobre possíveis vendas de ether por Buterin ou pela organização ocorrem em meio a uma dificuldade da criptomoeda de ter o mesmo desempenho positivo de outros grandes ativos do mercado, com destaque para o bitcoin.

O bitcoin já bateu um recorde de preço em março deste ano e, agora, caminha para um possível novo recorde, acumulando uma alta de mais de 8% apenas nos últimos sete dias e de mais de 70% em 2024. Já o ether tem um desempenho pior, com alta de menos de 20% no ano.

A criptomoeda da Ethereum enfrenta dificuldades, por exemplo, para superar a casa dos US$ 3 mil e está distante de um novo recorde, mesmo após o lançamento de ETFs do ativo nos Estados Unidos. Enquanto isso, investidores têm tentado encontrar justificativas para o desempenho abaixo do esperado.