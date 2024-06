Criador da Ethereum critica criptomoedas meme de celebridades

O recente aumento no lançamento de criptomoedas meme de celebridades deixou Vitalik Buterin insatisfeito. O cofundador do Ethereum acredita que o objetivo de um projeto deve ser que, mesmo se os tokens eventualmente se tornarem sem valor, o participante médio ainda se sinta satisfeito e feliz por ter participado.

Em uma postagem no X de 5 de junho, Buterin disse que a monetização só é justificada se servir a um propósito que traga valor à sociedade, como melhorar a saúde, apoiar software de código aberto e promover arte e criatividade.

Sua declaração veio em resposta a uma postagem sobre a possibilidade do token Mother Iggy (MOTHER) de Iggy Azalea se tornar o precursor desta fase de experimentos de celebridades, se conseguir criar valor sustentável.

I'm feeling quite unhappy about with "this cycle’s celebrity experimentation" so far.

"Financialization as a means toward an end", I can respect if the end is worthy (healthcare, open source software, art, etc). Financialization *as the final product*, 🤮

Ashton and Mila's…

— vitalik.eth (@VitalikButerin) June 5, 2024