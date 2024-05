Ethereum vai usar inteligência artificial para evitar ataques de hackers

A Fundação Ethereum, uma organização por trás do desenvolvimento da rede blockchain Ethereum, revelou que pretende adotar sistemas de inteligência artificial para a prevenção contra ataques de hackers. No momento, o foco da iniciativa será em dar mais proteção para soluções de escalabilidade que usam a chamada prova de conhecimento zero (ZK, na sigla em inglês).

De acordo com a fundação, o uso de IA busca ajudar os desenvolvedores a identificar vulnerabilidades no código base de protocolos e aplicações, antecipando potenciais ataques ao ecossistema. A implementação de novas soluções de escalabilidade baseadas em ZK potencializa os riscos associados a hacks, uma vez que os códigos-base utilizados pelos desenvolvedores se tornam mais complexos.

Segundo Justin Drake, um dos principais desenvolvedores da Ethereum, o desafio é significativo, já que os ataques de hackers contra essas soluções seriam "um dos principais riscos sistêmicos" para o blockchain. Os ZK rollups são uma solução de escalabilidade capaz de processar uma quantidade maior de transações de forma rápida e barata.

Eles funcionam como um "pacote" de transações, compactando várias delas em uma só, o que diminui a sobrecarga na rede. As provas de conhecimento zero são um padrão criptográfico que garante a segurança das transações, permitindo que uma das partes envolvidas prove que possui determinadas informações sem expor os detalhes privados das transações.

"Queremos usar a inteligência artificial para identificar vulnerabilidades catastróficas que poderiam resultar em hacks de rollups," disse Drake. O desenvolvedor revelou também que a Ethereum Foundation está contratando um especialista na interseção entre IA e tecnologia blockchain.

"Ampliando nossas perspectivas, queremos estar à frente da curva no que diz respeito à tecnologia mais poderosa de nossos tempos", completou.

A iniciativa da organização de implementar sistemas de IA para elevar os padrões de segurança no mundo cripto foi anunciada dois meses depois que o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, manifestou otimismo em relação ao uso da tecnologia emergente para identificação de falhas ocultas nos códigos-base da rede.

Embora os hacks sejam um ponto de falha crítica da indústria das criptomoedas, eles estão em queda em 2024. O mês de abril registrou mínimas recordes em hacks e golpes com criptomoedas, de acordo com um relatório divulgado em 30 de abril pela plataforma de segurança em blockchain Certik.

Os prejuízos causados por hacks, ataques e golpes somaram US$ 25,7 milhões, o que representa uma queda de 141% em relação ao mês anterior.