Criador da Apple: bitcoin é 'matematicamente puro' e pode mudar o mundo

O cofundador da Apple, Steve Wozniak, falou sobre o mercado de criptoativos em entrevista no final da última semana. Entre vários elogios ao bitcoin e outros ativos digitais, o lendário especialista em tecnologia também citou suas preocupações com o setor.

Wozniak questionou o fato do governo deter o controle sobre a oferta de dólares, imprimindo ou tomando empréstimo conforme desejar, e citou o bitcoin como contraponto: "O bitcoin não é controlado por alguma companhia. É apenas matematicamente puro. E eu acredito na natureza acima dos humanos".

Na entrevista ao Yahoo Finance, ele também afirmou que os criptoativos oferecem "uma série de promessas" e têm potencial para mudar modelos de negócio e outros elementos da sociedade, citando inclusive as eleições, que poderiam usar sistemas em blockchain.

Wozniak também afirmou que acredita que as criptomoedas serão usadas no dia a dia. “Sim, eu acredito que o mercado cripto será usado efetivamente", falou.

Por outro lado, Wozniak afirma temer pelo futuro do setor, que poderia, segundo ele, sofrer enorme pressão de governos por permitir maior autonomia dos usuários. "Cripto tem um pouco de anonimato, e não sei se isso é certo... eu acho que tudo que você faz na vida deveria ser algo como levantar e dizer 'então, isso sou eu fazendo esta transação'. Com cripto, é difícil rastrear quem está fazendo o quê. Mas é possível, sim".

"Adoro quando pessoas como [o CEO do Twitter] Jack Dorsey falam sobre como cripto deveria estar no centro das transações de negócios. O problema é que o governo nunca vai permitir que isso esteja fora do seu controle. Se chegar ao ponto de tudo ser feito com cripto e não passar pelo governo para observação e taxação e tudo mais, os governos vão simplesmente proibir. Eles não vão abrir mão do seu poder", completou, com opinião parecida com a do megainvestidor Ray Dalio, que já demonstrou entusiasmo com o bitcoin, mas também enxerga o sucesso do setor como um problema com governos e reguladores.

Wozniak já demonstrou interesse nas criptomoedas algumas vezes, inclusive criando a Efforce, uma empresa em blockchain, que quer ser a primeira plataforma descentralizada para desenvolvimento de inovações relacionadas à sustentabilidade. A empresa tem seu criptoativo próprio, cujo preço se multiplicou após o lançamento.

