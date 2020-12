Criptoativo de Steve Wozniak, fundador da Apple, salta 1.500% em 5 dias

Quase 45 anos depois de fundar a Apple ao lado de Steve Jobs, Steve Wozniak criou uma empresa de energia renovável, a Efforce. A companhia possui uma criptomoeda nativa, chamada de WOZX e, poucos dias depois de ser lançada, sua cotação já acumula ganhos de mais de 1.400%.

A Efforce é uma empresa de investimentos focada no desenvolvimento de projetos para aumento da eficiência energética, com foco em soluções em blockchain.

A ideia é que empresas ligadas à serviços de energia — as chamadas ESCOs, silga em inglês para “Energy Service Companies” — registrem projetos na plataforma. A Efforce, então, fará a validação dos mesmos, avaliará os investimentos necessários, calculará custos e retornos e desenvolverá seus contratos de desenvolvimento energético.

“Criamos a Efforce para ser a primeira plataforma descentralizada que permite que todo mundo participe e se beneficie financeiramente de projetos de eficiência energética, em todo o mundo, e crie mudanças ambientais significativas”, comentou Wozniak, indicando que a cripto WOZX é uma forma de investir nesse tipo de projeto.

O documento de lançamento da Efforce mostra que o criptoativo funciona como uma participação nos projetos aprovados em sua plataforma, e que seus detentores poderão participar dos processos e tomadas de decisão da plataforma.

Listada na exchange HBTC no dia 3 de dezembro com um preço de 10 centavos de dólar, o criptoativo é cotado atualmente na faixa de US$ 1,50, depois de atingir sua máxima de US$ 1,60 na última segunda-feira (7) — 1.500% acima do preço do seu lançamento, poucos dias antes.

Além da HBTC, onde já é negociada, a Efforce afirma que nos próximos dias a WOZX também será listada na sul-coreana Bithumb.