Corretora cripto quer criar equipe para ajudar Twitter a adotar blockchain

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, pretende criar uma equipe para trabalhar em soluções de blockchain para o Twitter, após a aquisição da empresa de mídia social pelo bilionário da tecnologia Elon Musk, de acordo com relatos.

A informação surgiu horas depois que o fundador e CEO da Binance, Changpeng Zhao, ou CZ, confirmou que a empresa havia apoiado Musk na aquisição com US$ 500 milhões em financiamento. O valor tornou a exchange a quarta maior contribuinte para a aquisição em meio aos 19 investidores que forneceram US$ 7 bilhões para o bilionário.

No Twitter, CZ confirmou que o dinheiro foi transferido no início desta semana e esclareceu que a transação foi realizada por meio de serviços bancários tradicionais e usando moeda fiduciária, não por meio de criptomoedas ou protocolos blockchain.

Em maio de 2022, a exchange já havia indicado que investiria no Twitter, ao lado de outros investidores, incluindo Lawrence J. Ellison, e as empresas Revocable Trust, Sequoia Capital Fund e Fidelity Management. Na época, CZ classificou o investimento da empresa como uma “pequena contribuição à causa”.

O CEO bilionário e fundador da Tesla, Elon Musk, anunciou oficialmente a aquisição do Twitter em 25 de abril, com a transação de US$ 44 bilhões sujeita à aprovação dos acionistas e reguladores do Twitter. Ele afirmou anteriormente que a remoção de spam e bots fraudulentos, incluindo aqueles relacionados a criptomoedas, estaria entre suas principais prioridades para a rede social.

Antes de fazer parceria para a aquisição do Twitter, Musk e CZ travaram uma breve batalha na plataforma, quando Musk pressionou a Binance a resolver os problemas para retirada de dogecoin no ano passado.

Musk adquiriu a plataforma de rede social em 27 de outubro, por US$ 54,2 por ação. O novo proprietário demitiu os principais executivos da empresa como uma de suas primeiras medidas.

Além disso, como parte deste acordo, o bilionário disse que fechará o capital da empresa, o que resultou na retirada das ações do Twitter das bolsas de valores em que estavam listadas.

