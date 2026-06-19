Coreia do Norte é acusada de roubar bilhões em criptomoedas e provoca reação do G7

Os líderes do Grupo dos Sete (G7) renovaram seu apelo por uma ação conjunta contra os roubos de criptomoedas e crimes cibernéticos cometidos pela Coreia do Norte.

Em uma declaração adotada na cúpula do G7 desta semana em Évian-les-Bains, França, os líderes expressaram “profunda preocupação” com os programas nucleares e de mísseis balísticos da Coreia do Norte. As Nações Unidas e pesquisadores de segurança relacionaram os roubos de criptomoedas pela Coreia do Norte ao financiamento dos programas de armamento do país.

Os líderes do G7 não especificaram como os membros deveriam agir em relação à chamada, não mencionando medidas como a triagem de exchanges, sanções ou ações contra serviços de mistura, frequentemente discutidas em conexão com a lavagem de criptomoedas pela Coreia do Norte.

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O G7 também fez referência aos roubos de criptomoedas da Coreia do Norte após sua cúpula de junho de 2025 no Canadá, quando o presidente do grupo pediu que os membros abordassem conjuntamente os "roubos de criptomoedas da RPDC que alimentam" os programas nucleares e de mísseis balísticos do país.

O apelo renovado surge em meio a uma série de explorações de alto perfil com suspeitas de ligações a agentes norte-coreanos, incluindo a exploração do Protocolo Drift, avaliado em cerca de 285 milhões de dólares, em abril, e a violação do Protocolo Humanity, avaliada em 36 milhões de dólares, em junho.

Hackers norte-coreanos roubaram US$ 2 bilhões em 2025

Segundo a Chainalysis, hackers norte-coreanos roubaram pelo menos US$ 2 bilhões em criptomoedas em 2025, elevando o total histórico atribuído a agentes afiliados à Coreia do Norte para pelo menos US$ 6,75 bilhões.

A Chainalysis afirmou que os hackers geraram retornos maiores no ano passado, apesar de terem realizado menos ataques confirmados, frequentemente infiltrando funcionários de TI em empresas de criptomoedas ou se passando por recrutadores e investidores para obter acesso a sistemas internos.

Em 15 de maio, um relatório da CrowdStrike descreveu agentes norte-coreanos como o maior grupo de ameaças a usuários de criptomoedas em termos de valor roubado. A empresa de cibersegurança afirmou que as campanhas priorizaram alvos de alto valor, com os lucros "quase certamente lavados para financiar os programas militares do regime".

Entretanto, a Coreia do Norte rejeitou as alegações de que representa uma ameaça cibernética. Em um comunicado divulgado em 3 de maio pela agência de notícias estatal KCNA, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores acusou os EUA de espalhar informações falsas e descreveu as alegações de uma ameaça cibernética norte-coreana como "calúnias" com motivação política.

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