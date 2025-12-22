Como stablecoins estão atraindo grandes bancos para o mercado cripto

Como stablecoins podem criar um "Pix global" e transformar pagamentos internacionais em operações instantâneas? O que muda com a nova regulamentação do Banco Central e como ela abre espaço para grandes bancos entrarem de vez no mercado cripto? E quais vantagens práticas essa tecnologia traz para empresas e pessoas, desde a redução de custos até a eliminação de intermediários?

Para responder a essas questões, Sofia Düesberg, General Manager da Conduit no Brasil, foi a convidada do episódio mais recente do podcast Future of Money. Com experiência em instituições como Goldman Sachs e Fireblocks, ela explica como a infraestrutura de stablecoins simplifica remessas internacionais, conecta sistemas financeiros diferentes e entrega eficiência inédita ao mercado. Assista ao vídeo.

