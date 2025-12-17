Computação quântica não deve afetar o bitcoin em 2026, diz empresa

A empresa de investimentos CryptoQuant divulgou um relatório nesta semana em que afirma que os temores do mercado sobre o impacto da computação quântica para o bitcoin não devem se materializar em 2026. O material aponta uma falta de maturidade da tecnologia para afetar a criptomoeda.

O relatório reconhece que a computação quântica é uma ameaça para todas as criptomoedas no longo prazo, mas destacou que esse risco não deve influenciar nos preços dos ativos já no próximo ano, com o tema ainda distante do radar de investidores.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

Avanços recentes envolvendo a computação quântica desde 2024 reacenderam o debate sobre os impactos dessa tecnologia em diferentes setores, incluindo o mundo cripto. A avaliação atual é que, no futuro, ela chegaria a um grau de complexidade que quebraria a segurança do bitcoin e diversos ativos.

O motivo é que a criptografia que protege os algoritmos que orquestram o funcionamento de redes blockchain ainda não é resistente à computação quântica. Com isso, seria possível quebrá-la, manipular os algoritmos e assumir o controle das redes.

Segundo especialistas, isso permitira que invasores realizassem diversas operações, incluindo o roubo de ativos. Na prática, a continuidade do bitcoin e de outros ativos ficaria ameaçada. Mas o próprio setor tem se organizado para abordar o problema.

Bitcoin "pós-quântico"

Como a CryptoQuant aponta, a tendência é que o setor consiga desenvolver "uma criptografia pós-quântica" que garantirá a segurança das redes blockchains mesmo com a nova tecnologia. A expectativa é que avanços tanto na computação quântica quanto nessa solução ocorram em 2026.

A projeção da empresa é que um computador quântico capaz de quebrar a proteção do bitcoin seja desenvolvido apenas depois de 2030. Enquanto isso não ocorrer, qualquer impacto potencial da tecnologia na criptomoeda não deve influenciar no preço do ativo.

Nesse cenário, e sem nenhuma surpresa, a CryptoQuant acredita que o preço do bitcoin continuará sendo influenciado principalmente pelo cenário macroeconômico global e pela adoção institucional do ativo, sem o surgimento de um novo fator tecnológico para influenciar o seu valor.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok