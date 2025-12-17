Future of Money

Computação quântica não deve afetar o bitcoin em 2026, diz empresa

Em relatório, CryptoQuant avalia que temores em torno do impacto da tecnologia no bitcoin não devem se materializar no próximo ano

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 12h00.

A empresa de investimentos CryptoQuant divulgou um relatório nesta semana em que afirma que os temores do mercado sobre o impacto da computação quântica para o bitcoin não devem se materializar em 2026. O material aponta uma falta de maturidade da tecnologia para afetar a criptomoeda.

O relatório reconhece que a computação quântica é uma ameaça para todas as criptomoedas no longo prazo, mas destacou que esse risco não deve influenciar nos preços dos ativos já no próximo ano, com o tema ainda distante do radar de investidores.

Avanços recentes envolvendo a computação quântica desde 2024 reacenderam o debate sobre os impactos dessa tecnologia em diferentes setores, incluindo o mundo cripto. A avaliação atual é que, no futuro, ela chegaria a um grau de complexidade que quebraria a segurança do bitcoin e diversos ativos.

O motivo é que a criptografia que protege os algoritmos que orquestram o funcionamento de redes blockchain ainda não é resistente à computação quântica. Com isso, seria possível quebrá-la, manipular os algoritmos e assumir o controle das redes.

Segundo especialistas, isso permitira que invasores realizassem diversas operações, incluindo o roubo de ativos. Na prática, a continuidade do bitcoin e de outros ativos ficaria ameaçada. Mas o próprio setor tem se organizado para abordar o problema.

Bitcoin "pós-quântico"

Como a CryptoQuant aponta, a tendência é que o setor consiga desenvolver "uma criptografia pós-quântica" que garantirá a segurança das redes blockchains mesmo com a nova tecnologia. A expectativa é que avanços tanto na computação quântica quanto nessa solução ocorram em 2026.

A projeção da empresa é que um computador quântico capaz de quebrar a proteção do bitcoin seja desenvolvido apenas depois de 2030. Enquanto isso não ocorrer, qualquer impacto potencial da tecnologia na criptomoeda não deve influenciar no preço do ativo.

Nesse cenário, e sem nenhuma surpresa, a CryptoQuant acredita que o preço do bitcoin continuará sendo influenciado principalmente pelo cenário macroeconômico global e pela adoção institucional do ativo, sem o surgimento de um novo fator tecnológico para influenciar o seu valor.

