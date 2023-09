Como investir em criptomoedas com pouco dinheiro

As criptomoedas vêm se provando uma ferramenta não apenas de independência financeira, como também de inclusão. Quanto mais as startups trabalham para aprimorar a usabilidade da tecnologia, mais facilidade usuários e investidores encontram para embarcar na criptoesfera. Os ativos digitais surgiram para romper com burocracias e outras tantas limitações que historicamente víamos no mercado financeiro tradicional.

Uma delas é o mito de que só gente com muita grana está apta a investir. Não é assim no mundo cripto. Podemos encontrar ativos com preços a partir de centavos e não existe um valor mínimo de investimento. Qualquer pessoa pode iniciar uma carteira agora com alguns reais. E eu estou aqui para orientar esses investidores.

Quer saber o que eu faria se tivesse pouco dinheiro?

Começaria a estudar conteúdos gratuitos

Como falei, os ativos digitais não impõem limitações aos investidores, portanto não crie você mesmo barreiras que o impeçam de fazer os seus primeiros aportes.

Não espere se tornar um ás em criptomoedas para começar a se beneficiar de suas valorizações. Existe muito conteúdo gratuito e de boa qualidade, que pode servir de fonte educativa para quem tem pouco dinheiro para investir. Aliás, pode servir de fonte para todo mundo.

Existem influenciadores nas redes sociais que conduzem um trabalho sério de orientação a iniciantes e/ou àqueles que dispõem de pouco, porém demonstram muita vontade de evoluir.

As próprias corretoras vêm contribuindo para educar os investidores. Boa parte delas têm sites e blogs com reportagens, relatórios, pesquisas, tutoriais e todo tipo de material informativo para ajudar as pessoas a tomarem decisões mais embasadas.

Os projetos cripto também entregam muito conteúdo nas suas redes sociais e plataformas. Suas mídias sociais costumam compartilhar conhecimento entre a comunidade e engajá-la em debates e fóruns, o que gera informação de alta qualidade e “0800”.

Por fim, mas não menos importante, a imprensa vem fazendo seu papel de educar os leitores na área. Além de publicações regulares, eventualmente organizam cursos gratuitos com profissionais qualificados do mercado.

2. Participaria de airdrops e launchpads

Airdrops e launchpads são boas oportunidades de acesso às novidades do mercado. Ser early-adopter de um projeto é abrir vantagem em relação aos investidores que chegam depois, quando os preços já estão mais altos.

Mas vamos antes entender o que significam esses termos.

Aidrops

As campanhas de airdrop são uma maneira de obter criptomoedas de forma gratuita. Em geral, os projetos distribuem criptos de graça como parte de uma estratégia de marketing.

A motivação por trás da distribuição inclui tornar popular uma nova criptomoeda, ou seja, gerar um buzz para atrair a atenção de novos usuários. Também pode funcionar como incentivo à participação da comunidade e recompensa aos detentores de longo prazo do ativo.

Os airdrops são muito comuns como estratégia de lançamento inicial de uma cripto, mas podem ser usados ainda para alertar para relançamentos ou para um novo produto de um projeto já estabelecido.

O investimento financeiro necessário para participar é, em geral, zero, mas, como não existe almoço grátis, o airdrop demanda que o interessado invista seu ativo mais precioso: o tempo.

Recursos que você vai precisar para participar de airdrops:

Paciência: lançamentos de airdrops podem ser anunciados com bastante antecedência. A distribuição pode levar tempo para acontecer, por isso o interessado tem de ser paciente.

Diligência: não adianta esperar o lançamento de braços cruzados. Enquanto aguarda, você terá de participar ativamente do projeto. Isso significa se engajar com a comunidade, interagir em discussões nas redes sociais e realizar atividades demandadas pelos próprios projetos para se tornar elegível à distribuição gratuita. O processo exige bastante empenho, às vezes durante um tempo mais longo do que gostaríamos.

Informação: como falei acima, quem tiver interesse em participar precisa conhecer minimamente o projeto para poder se engajar nos debates e nas atividades. Assim, será preciso investir tempo em um estudo prévio.

Launchpads

Os launchpads são plataformas desenvolvidas para facilitar o lançamento de projetos cripto que buscam financiamento no mercado. Essas plataformas oferecem uma estrutura organizada para distribuir as criptos dos projetos, além de promover a conscientização e a adesão a eles.

Antes dos launchpads, os ICOs, ou ofertas iniciais de criptomoedas, eram realizados pelos projetos para arrecadar fundos de forma independente, mas, como concentravam todo o processo em mãos, muitas vezes não alcançavam tanto sucesso em suas ofertas. Além disso, a segurança desses lançamentos era questionável. Foram praticados muitos golpes e fraudes na história dos ICOs.

Já os launchpads, ainda que o risco nunca deixe de existir, são plataformas dedicadas, oferecendo um ambiente mais estruturado e bem mais seguro para os investidores. As corretoras que abrigam launchpads costumam avaliar os projetos e criptos de forma criteriosa antes de aderir.

Portanto, as vantagens para as empresas que escolhem lançar criptos nesses espaços é ter exposição em plataformas com boa reputação e uma base ampla de usuários. Assim, aumentam suas chances de visibilidade e arrecadação.

Já os investidores se beneficiam com um espaço exclusivo onde podem encontrar todas as novidades, comprá-las por preços mais baixos e aproveitar as boas valorizações, tanto no dia da estreia em si, como no longo prazo.

3. Investiria majoritariamente em altcoins

Bitcoin é um bom negócio sempre. Tenha. Mas, com pouco dinheiro, eu daria preferência a uma cesta mesclando altcoins mais sólidas, aquelas incluídas no Top 10 ou Top 20 do ranking do CoinmarketCap, com novidades dos launchpads, que você pode comprar por um preço baixo de lançamento e aproveitar depois as valorizações.

Altcoins mais sólidas estão relacionadas a projetos com bons prospectos para o futuro. Acontece que o preço atual de uma altcoin pode estar descontado em relação à sua capacidade de gerar valor no longo prazo, estabelecendo, assim, uma assimetria.

Para montar a sua carteira, antes de tudo, siga o passo 1 desta coluna. Estude e se informe, tem bastante conteúdo gratuito na internet para ajudar a dar o pontapé inicial nos seus aportes. Descubra que altcoins são mais promissoras fazendo a sua própria pesquisa.

Aqui mesmo, na Exame, tem muita reportagem boa e de graça para entendermos sobre o mercado. E minha coluna semanal, claro! Aliás, eu escrevi uma recentemente que tem tudo a ver com o nosso assunto: Você sabe analisar uma criptomoeda? Descubra como investir com segurança.

Por fim, lembre-se de nunca colocar todos os ovos em uma só cesta. Comece a diversificar desde cedo para aprender também a criar a mentalidade certa.Te desejo bons lucros!

