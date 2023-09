Advisor de gigantes cripto: como a profissão pode ajudar o mercado a crescer

Repleto de profissionais que realizaram uma verdadeira migração em suas carreiras, o mercado de criptoativos apresenta uma série de desafios e oportunidades.

Nicole Dyskant começou sua carreira como advogada no mercado financeiro tradicional. Depois de trabalhar com IPOs, securitização e dívida, com 26 anos ela já era diretora escrituária do Grupo Bradesco. Depois, foi para o escritório de Marcelo Trindade, ex-diretor e presidente da CVM.

Em 2018, ela foi convidada para ser fundadora da Hashdex, gestora responsável pelo primeiro ETF de cripto do Brasil, o HASH11, mas recusou o convite.

Agora, Nicole é advisor não só da Hashdex, mas do Mercado Bitcoin e Fireblocks, que se consolidaram como grandes nomes do mercado de criptoativos. Confira tudo sobre a história de Nicole Dyskant:

