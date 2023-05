Você sabe analisar uma criptomoeda? Descubra como investir com segurança

Por Felippe Percigo*

Tem uma máxima no mercado cripto que diz "Do Your Own Research" (“Faça sua própria pesquisa”), ou DYOR, expressão usada para aconselhar novos investidores a fazer sua própria investigação sobre uma criptomoeda antes de colocar dinheiro nela.

Escolher criptoativos para a carteira é uma arte e, como arte, pode ser aprendida e, depois, aprimorada. Vai depender da sua dedicação.

Este texto é o terceiro e último da minha série sobre diversificação de portfólio. Para encerrarmos, o intuito é trazer um guia sobre como analisar uma cripto e ajudar o investidor na tomada de decisão.

Já digo de pronto que não é simples, pois existem algumas barreiras de entrada, que podem envolver o acesso a informações de qualidade e o entendimento técnico de um projeto.

Mas existem caminhos seguros que, se percorridos, podem levar você a escolher com mais propriedade os seus ativos. E não precisa ser economista, desenvolvedor nem engenheiro para isso.

Vamos lá.

Proposta de valor

Os projetos costumam apresentar a proposta de valor em seus sites e, de forma mais profunda, em seus whitepapers, como são chamados os relatórios oficiais criados pelas equipes.

Existem também fontes de informação que agregam diversas criptomoedas em um só lugar, de forma um pouco mais rasa, mas que dão uma mãozinha nas consultas iniciais, como o CoinGecko e o Coinmarketcap.

As redes sociais dos projetos, como o Discord e o Twitter, muito utilizadas pelos entusiastas da criptoesfera, também podem dar um panorama interessante.

Entendam que um projeto é uma empresa/tecnologia e, como tal, deve resolver dores do público para ser relevante.

Indo mais além, ainda que alcance relevância, ele precisa ser avaliado em termos de sua capacidade de adaptação a diversos cenários e demandas. Isso indicará se a relevância tende a ser mantida com o passar do tempo, ou seja, se tem potencial de longevidade.

Alguns projetos podem ter propostas de valor mais complexas, que exijam um nível mais alto de entendimento técnico. Para isso, sugiro buscar conteúdos como posts em blog e vídeos no YouTube que se dediquem a explicá-los para o grande público.

A proposta de valor vai orientar todo o modelo de negócio.

Análise financeira inicial do projeto

Para fazer uma análise financeira inicial do projeto, os sites que citei acima podem servir como fonte de consulta. Ao ter conhecimento da evolução financeira do projeto, é possível eliminar projetos menos relevantes sem gastar muita energia.

Acesse os rastreadores CoinGecko ou CoinMarketCap e procure a moeda do seu interesse na aba de pesquisa.

Preste atenção aos indicadores-chave:

Capitalização de mercado

A capitalização de mercado é o valor total dos tokens em circulação, ou seja, o valor do token multiplicado pelo número total de ativos em circulação. Quando esse valor é alto, em geral, é um indicativo de força, mas, por outro lado, pode significar um potencial menor de crescimento. Já uma baixa capitalização de mercado pode indicar que um projeto é recente ou subvalorizado. Nesse caso, o potencial de crescimento é maior, mas também é maior o potencial de risco.

Volume de negociação

É o valor total de ativos negociados em um determinado período. Verifique como está a evolução do volume ao longo do tempo. Um volume decrescente que se estende por muitos meses pode indicar o desinteresse dos investidores pelo projeto. E isso costuma vir acompanhado de uma queda no preço.

Fornecimento circulante

Refere-se à quantidade total de moeda disponível em circulação no mercado. Essa métrica é usada para calcular a capitalização de mercado de uma cripto e pode ajudar a avaliar o valor relativo e a liquidez de uma determinada moeda. O fornecimento circulante pode variar de ativo a ativo. Em alguns casos, como o do Bitcoin, o fornecimento circulante é determinado pela quantidade total de moedas que foram mineradas e estão em circulação. No Bitcoin, o fornecimento máximo é de 21 milhões de unidades.

Em outros ativos, o fornecimento circulante pode ser determinado por diferentes fatores, como distribuição inicial, mineração, compra e queima de moedas, etc.. Algumas criptos têm um fornecimento circulante fixo, enquanto outros têm um fornecimento circulante em constante mudança por conta de diferentes mecanismos de emissão e oferta.

De olho na evolução do preço

É importantíssimo percorrer o histórico de preços das moedas digitais antes de adicioná-las ao portfólio. Os próprios Coingecko e Coinmarketcap trazem gráficos simples de desempenho em suas páginas.

O histórico é uma representação das flutuações do valor dos ativos ao longo do tempo, o registro dos preços pelos quais a criptomoeda foi negociada em diferentes momentos, o que permite uma análise de seu desempenho passado. Ainda que desempenho passado não signifique desempenho futuro, uma evolução saudável - levando em consideração os ciclos - é indicador de que o projeto vem conseguindo manter a sua força.

Tokenomics

A proposta de valor de um projeto é expressa por meio de seu token, que deve criar valor agregado por meio de sua utilização.

Assim, além de analisarmos se o projeto resolve de verdade alguma dor da sociedade, precisamos também pensar na utilidade de sua cripto nativa, estudar o ativo como fonte de valor econômico e operacional.

De que forma o modelo de negócios do projeto gera valor para os envolvidos? Como acontece essa transferência de valor para o investidor, por exemplo? Isso terá que ser estabelecido no tokenomics.

O tokenomics eficiente cria um sistema econômico que alinha os interesses de todos os participantes do ecossistema, incluindo equipe de desenvolvimento, investidores e comunidade.

Ele deve ser projetado com o objetivo de motivar os participantes a agir em prol do benefício de todos os envolvidos, além de prezar pela estabilidade e a sustentabilidade do sistema, o que pode envolver a implementação de mecanismos de controle de inflação, reserva de fundos para desenvolvimento contínuo, incentivos para a participação de longo prazo e governança adequada.

Os sites dos projetos e os documentos oficiais criados pelas equipes costumam trazer essa informação.

Governança

Você emprestaria dinheiro para um estranho?

Essa pergunta já deixa evidente a importância de conhecer quem está por trás dos projetos. Quem são os desenvolvedores? Quem são os fundadores?

O time geralmente vem elencado nos sites oficiais, acompanhado de mini bio, fotos e eventualmente links que levam às redes sociais de cada um.

Verifique se os fundadores já se envolveram em outros projetos relevantes e se foram bem-sucedidos em suas ações. Onde se formaram? Quais são as suas qualificações? São algumas perguntas pertinentes aqui.

Comunidade

A comunidade é vital para o desenvolvimento, adoção e sucesso de um projeto cripto. O envolvimento ativo, suporte contínuo, a divulgação e a participação na governança contribuem para para construir uma base sólida e garantir que os objetivos sejam alcançados.

O investidor pode recorrer às redes sociais do projeto, em especial Twitter e Discord, para entender o tamanho da comunidade e seu nível de engajamento. Um projeto com uma comunidade forte é muito mais dinâmico e resiliente.

Parceiros e investidores

O interesse e os eventuais aportes de investidores nos projetos podem servir como uma forma de validação do negócio.

Ao ganhar essa validação, um projeto tende a atrair outros novos investidores e, assim, aumentar sua credibilidade e a confiança do mercado.

Parceiros também passam a servir como referência, pois, ao colocar seu apoio em uma proposta, estão colocando a sua reputação junto. Portanto, um projeto com parceiros reconhecidos pode funcionar como um indicador de qualidade.

Conclusão

Tudo o que falamos aqui serve como um bom norte aos investidores que vão fazer a sua própria pesquisa. A trilha sugerida pode ser percorrida, mas não deve limitar o horizonte de estudo do investidor.

Existem diversos outros fatores a serem levados em consideração na tomada de decisão, inclusive aspectos mais técnicos, que podem ser aprofundados em cursos e formações.

Mas com o guia exposto acima já dá para escapar de muitas armadilhas que colocariam o seu dinheiro em risco.

*Felippe Percigo é um investidor especializado na área de criptoativos, professor de MBA em Finanças Digitais e educa diariamente, por meio da sua plataforma e redes sociais, mais de 100.000 pessoas a investirem no universo cripto com segurança.

