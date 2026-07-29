Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Projeto na Solana pretende tokenizar fóssil de dinossauro

Fóssil pré-histórico em blockchain entra no rol de ativos diferenciados que já foram colocados no mundo dos criptoativos

BeInCrypto
BeInCrypto

Portal de notícias

Publicado em 29 de julho de 2026 às 13h35.

Tudo sobreSolana
Saiba mais

A Jurassic Finance planeja tokenizar Deaton, um crânio de Triceratops prorsus, na Solana (SOL) no que o projeto chama de o primeiro dinossauro tokenizado.

A iniciativa surge enquanto o mercado de tokenização avança além de ativos tradicionais, como ações e títulos, com emissores trazendo colecionáveis, artefatos e outros objetos historicamente importantes para a blockchain.

Solana vai adicionar um dinossauro à sua crescente lista de ativos tokenizados?

Deaton é um crânio de padrão museológico, com aproximadamente 60% a 65% completo em massa óssea, e a Jurassic Finance busca levá-lo para a blockchain. Mas como isso será feito?

O site do projeto detalha como cada fóssil será levado para a blockchain. A Jurassic Finance Labs adquire espécimes autenticados. Cada aquisição será juridicamente estruturada como um veículo de propósito específico (SPV).

Cada SPV emitirá um token separado na Solana, seguindo o padrão SPL da rede. Segundo o site, os investidores terão direitos econômicos e legais sob o acordo operacional do veículo, sendo esses direitos transferíveis.

Autenticação, custódia e seguro permanecem fora da blockchain, enquanto o registro de propriedade fica registrado na rede.

"Quando um espécime é adquirido e posicionado, ele gera receita institucional contínua, totalmente desvinculada dos investidores em tokens. Museus financiam todos os custos operacionais em troca dos direitos de exibição”, explicou a empresa.

Além disso, a Jurassic Finance abriu a captação para o Deaton em julho, com meta de 660 mil USDC. Deste total, 600 mil seriam destinados a uma conta de garantia para o vendedor e 60 mil para o tesouro do token RAWR. O Deaton tokenizado terá uma oferta de 1 milhão de unidades.

Os alocadores poderão reivindicar 95% da oferta de acordo com sua participação. Os outros 5% vão para o tesouro do RAWR.

Enquanto isso, a última publicação impulsionou o preço do RAWR, token lançado pela Jurassic Finance em meados de maio. Dados do BeInCrypto Markets mostraram que o token subiu mais de 89% nas últimas 24 horas.

Os ativos tokenizados cresceram rapidamente no último ano. O valor total aumentou 267% de junho de 2025 a junho de 2026, e a categoria se destacou entre os setores de cripto, apresentando valorização enquanto outros recuavam.

Segundo a RWA.xyz, a Solana ocupa o terceiro lugar entre as redes em valor de ativos distribuídos, com participação de 9,74%. O valor total de ativos distribuídos da rede é de US$ 3,59 bilhões, alta de 2,84% em 30 dias. O número de investidores chegou a 312.309, um aumento de 6,28% no mesmo período.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:SolanaTokenizaçãoBlockchainDinossauros

Mais de Future of Money

Bitcoin sobe e recupera os US$ 64 mil antes de decisão do Fomc

Mercado de tokenização cresce 122% e atinge R$ 4,84 bilhões no Brasil no 1º semestre de 2026

FMI vê vulnerabilidades na regulação de criptoativos brasileira

Apple é processada por manter no ar aplicativo falso de criptomoedas

Mais na Exame

Mercados

Hoje não é super quarta? Entenda por que Fed e Copom não decidem juros no mesmo dia em julho

Inteligência Artificial

Os perigos mais urgentes da IA, segundo o MIT

Pop

'A Queda 2: No Limite' têm trailer divulgado; veja o vídeo

ESG

Dois anos após enchentes históricas, RS volta ao alerta máximo e expõe lacuna da adaptação climática