Projeto na Solana pretende tokenizar fóssil de dinossauro

A Jurassic Finance planeja tokenizar Deaton, um crânio de Triceratops prorsus, na Solana (SOL) no que o projeto chama de o primeiro dinossauro tokenizado.

A iniciativa surge enquanto o mercado de tokenização avança além de ativos tradicionais, como ações e títulos, com emissores trazendo colecionáveis, artefatos e outros objetos historicamente importantes para a blockchain.

Solana vai adicionar um dinossauro à sua crescente lista de ativos tokenizados?

Deaton é um crânio de padrão museológico, com aproximadamente 60% a 65% completo em massa óssea, e a Jurassic Finance busca levá-lo para a blockchain. Mas como isso será feito?

65 million years in the making. Tokenized dinosaurs on Solana. https://t.co/VESzAHPiaH — Solana (@solana) July 28, 2026

O site do projeto detalha como cada fóssil será levado para a blockchain. A Jurassic Finance Labs adquire espécimes autenticados. Cada aquisição será juridicamente estruturada como um veículo de propósito específico (SPV).

Cada SPV emitirá um token separado na Solana, seguindo o padrão SPL da rede. Segundo o site, os investidores terão direitos econômicos e legais sob o acordo operacional do veículo, sendo esses direitos transferíveis.

Autenticação, custódia e seguro permanecem fora da blockchain, enquanto o registro de propriedade fica registrado na rede.

"Quando um espécime é adquirido e posicionado, ele gera receita institucional contínua, totalmente desvinculada dos investidores em tokens. Museus financiam todos os custos operacionais em troca dos direitos de exibição”, explicou a empresa.

Além disso, a Jurassic Finance abriu a captação para o Deaton em julho, com meta de 660 mil USDC. Deste total, 600 mil seriam destinados a uma conta de garantia para o vendedor e 60 mil para o tesouro do token RAWR. O Deaton tokenizado terá uma oferta de 1 milhão de unidades.

Os alocadores poderão reivindicar 95% da oferta de acordo com sua participação. Os outros 5% vão para o tesouro do RAWR.

Enquanto isso, a última publicação impulsionou o preço do RAWR, token lançado pela Jurassic Finance em meados de maio. Dados do BeInCrypto Markets mostraram que o token subiu mais de 89% nas últimas 24 horas.

Os ativos tokenizados cresceram rapidamente no último ano. O valor total aumentou 267% de junho de 2025 a junho de 2026, e a categoria se destacou entre os setores de cripto, apresentando valorização enquanto outros recuavam.

Segundo a RWA.xyz, a Solana ocupa o terceiro lugar entre as redes em valor de ativos distribuídos, com participação de 9,74%. O valor total de ativos distribuídos da rede é de US$ 3,59 bilhões, alta de 2,84% em 30 dias. O número de investidores chegou a 312.309, um aumento de 6,28% no mesmo período.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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