Como a decisão do Fed pode impactar o preço do bitcoin? Especialista do BTG responde

Esta quarta-feira, 17, será marcada pela aguardada divulgação da decisão do Federal Reserve para a taxa de juros dos Estados Unidos após a reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC). Prevista para o período da tarde, a divulgação será acompanhada de um discurso de Jerome Powell, presidente da autarquia.

Historicamente, decisões monetárias do Fed geram impacto no preço do bitcoin e das criptomoedas, pois podem aumentar ou diminuir o apetite de investidores por ativos de risco, classificação que também inclui os ativos digitais.

"A decisão de juros do Fed hoje é o evento mais importante do mês para os mercados globais. A definição da política monetária nos EUA afeta a precificação de ações, commodities, imóveis e, de forma cada vez mais evidente, os criptoativos, que têm se mostrado especialmente sensíveis ao ambiente macroeconômico", disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da EXAME.

Para a reunião de setembro, as expectativas são fortes para um corte de 0,25% na taxa de juros norte-americana. Em relação às criptomoedas, cortes são bem-vindos. No entanto, especialistas apontam que tal corte pode já ter sido precificado para o mercado e, caso de fato aconteça, não gere tanto impacto na cotação do bitcoin, por exemplo.

Além disso, o discurso de Jerome Powell será importante para entender a direção que o Federal Reserve pretende seguir para sua política monetária nos próximos meses. Nesse sentido, o relatório semanal da Binance Research apontou uma divergência inédita entre PPI (-0,1%) e CPI (+ 0,4%) nos Estados Unidos, o que pode "pressionar margens corporativas, apontar riscos de inflação futura e complicar a política monetária do Fed".

Como a decisão monetária do Fed irá impactar o bitcoin?

"O mercado precifica um corte hoje como certo, com 94% de probabilidade para 0,25% e 6% para 0,50%. Dessa forma, um corte de 0,25% já está nos preços e caso não hajam sinalizações adicionais, os criptoativos tendem a ficar estáveis ou realizar parte dos ganhos recentes", disse Parizotto em entrevista à EXAME.

"Já um eventual corte de 0,50%, embora pareça mais estimulativo, pode ser lido como resposta atrasada do Fed a uma economia enfraquecida, dado o Payroll fraco e recorde de revisões de empregos, elevando a preocupação com crescimento e pesando sobre ativos de risco", acrescentou.

Segundo Parizotto, além da decisão, o discurso e o "dot plot" do FOMC podem ter a mesma ou até mais importância nesta quarta-feira, 17. O "dot plot" é um documento que revela as projeções dos membros do FOMC para a taxa de juros norte-americana.

"A atenção recai sobre o discurso de Jerome Powell e o dot plot do FOMC. O que importa é o ritmo para os próximos meses: uma sequência de cortes de 25 bps nos próximos meses tende a sustentar o apetite por risco e, no mercado de criptoativos, costuma favorecer altcoins mais do que o bitcoin. Um tom mais cauteloso, por sua vez, pode manter a volatilidade elevada e provocar realizações no curto prazo", concluiu o analista.

