Bitcoin hoje: mercado aguarda corte nos juros dos EUA com otimismo, mas decisão está "precificada"

Nesta quarta-feira, 17, ocorrerá a divulgação da decisão monetária do Federal Reserve, banco-central norte-americano. A autarquia deverá revelar no período da tarde se irá manter, aumentar ou reduzir a taxa de juros dos Estados Unidos, medida que pode impactar a cotação de diversos ativos, incluindo o bitcoin e as criptomoedas.

A maior criptomoeda do mundo chegou a subir para os US$ 117 mil na última terça-feira, 16, vésperas do aguardado evento, mas recuou para a faixa dos US$ 115 mil.

As expectativas por um corte de 0,25% nesta reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) já ultrapassam 90%, segundo dados da FedWatch Tool, da CME.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 115.568, com alta de 0,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

Perspectivas para o bitcoin e as criptomoedas

"Grande parte desse impulso decorre das expectativas de que o Federal Reserve promova um corte de 0,25%, apoiado por dados de inflação em desaceleração, como o PPI de agosto em 2,8%. A convicção institucional permanece evidente: os ETFs de bitcoin registraram entradas de US$ 757 milhões, e os ETFs de ether também estão atraindo nova demanda. Esses fluxos reforçam o papel crescente do cripto como beneficiário direto de uma política monetária mais flexível, consolidando sua maturação como classe de ativos", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Ao mesmo tempo, começa a se desenhar um alinhamento regulatório. O anúncio iminente do Reino Unido sobre uma cooperação mais profunda com os EUA — com foco em stablecoins, padrões de AML e harmonização sob estruturas como o Genius Act e a Cryptoassets Order 2025 do Reino Unido — marca um ponto de inflexão. No curto prazo, essa coordenação reduz a fragmentação e fortalece a confiança dos investidores, especialmente em stablecoins, que estão prontas para expandir seu papel como ponte entre as finanças tradicionais e os mercados digitais", acrescentou o executivo.

"No horizonte de longo prazo, esse avanço bilateral sinaliza o surgimento de um ecossistema mais conectado e em conformidade regulatória. Ao ampliar a liquidez, apoiar a inovação transfronteiriça e incentivar a adoção institucional, cria-se uma base para o crescimento sustentável da indústria e consolida-se o papel do cripto como um pilar central da economia digital global", concluiu.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok