Com US$ 14 bilhões em bitcoin, MicroStrategy vai pagar funcionários com a criptomoeda

A MicroStrategy anunciou nesta segunda-feira, 18, um novo plano de recompensas para seus funcionários que contará com pagamentos em bitcoin. A empresa é atualmente a maior investidora institucional da criptomoeda, com reservas de mais de 205 mil unidades do ativo, equivalentes a US$ 14 bilhões.

A informação sobre o novo programa foi compartilhada com exclusividade para a EXAME. De acordo com a companhia, a ideia é que os funcionários sejam remunerados pelo alcance de determinadas metas, como participações em treinamentos, pontualidade em reuniões, um nível diário de exercícios físicos e metas específicas de trabalho.

O foco do programa envolve "pilares de educação, saúde e produtividade", segundo a MicroStrategy. Já os pagamentos serão feitos em satoshis, a menor fração possível de um bitcoin. O objetivo com o projeto é "transformar as tarefas diárias em oportunidades para os colaboradores juntarem bitcoins, ajudando a aumentar o engajamento nas atividades laborais e cotidianas".

O projeto recebeu o nome de Lightning Rewards e envolve uma plataforma que também permitirá que outras empresas integram a iniciativa de recompensas na criptomoedas. Com isso, a MicroStrategy espera fomentar "uma maior adoção de moedas digitais no ambiente empresarial".

"Com o Lightning Rewards, além de recompensas instantâneas, as empresas também podem realizar análise de comportamento, medir o impacto de seus programas de fidelização e obter uma visão completa de participação por pessoas ou clientes e da distribuição das bonificações", ressalta a companhia.

Luis Lombardi, vice-presidente e country manager da MicroStrategy na América Latina, afirmou à EXAME que o novo programa "representa uma forma inovadora de impulsionar o engajamento de funcionários e clientes por meio de um benefício direto como é o dinheiro digital”.

A MicroStrategy superou neste mês a marca de 200 mil unidades de bitcoin adquiridas, com um preço médio de US$ 33.706 por unidade e um valor gasto total de US$ 6,91 bilhões. Considerando o valor médio de compra, a companhia acumula um lucro significativo com as aquisições.

As ações da MicroStrategy tem sido beneficiadas pela valorização recente da criptomoeda, com muitos investidores adquirindo os papéis como uma forma de ter uma exposição indireta à criptomoeda. As aquisições começaram em 2020, quando a companhia definiu que o ativo seria usado como uma reserva de valor no seu balanço.

