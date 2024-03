Presidente de El Salvador anuncia compra de 1 bitcoin por dia "até ser impossível"

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anunciou na última sexta-feira, 15, que implementou um novo plano de aquisição de bitcoin pelo país. A ideia é que a nação compre 1 unidade da criptomoeda por dia, sem prazo específico de encerramento dos investimentos no ativo.

O anúncio foi feito pelo político em uma publicação no X, antigo Twitter. Ele compartilhou ainda a primeira compra da criptomoeda como parte do novo programa, batizado de "um bitcoin por dia". Apesar da novidade, Bukele afirmou que estava implementando a estratégia desde novembro de 2022.

O presidente de El Salvador disse ainda que vai "continuar comprando até que o bitcoin se torna caro demais para ser adquirido com moedas fiduciárias", indicando que o programa deverá ter uma vida longa, sem planos para ser encerrado no curto prazo.

Outra novidade do novo programa é que as unidades da criptomoeda adquiridas estão sendo agora enviadas diretamente para a nova carteira física usada por El Salvador para armezenar seus ativos digitais. A nova estratégia também foi anunciada por Bukele na semana passada.

Em outra uma publicação no X, Bukele informou que o governo do país decidiu transferir "a maior parte" das unidades de bitcoin que El Salvador possui para uma "cold wallet", ou carteira fria, em tradução. O termo se refere a carteiras físicas de criptomoedas.

Bukele informou ainda que a carteira usada para armazenar os ativos ficará guardada dentro de um cofre físico no próprio país. Ele brincou que o projeto é o primeiro "cofrinho" de bitcoin de El Salvador. Ao todo, foram transferidas 5 mil unidades do ativo.

Considerando a atual cotação da criptomoeda, a carteira possui US$ 340 milhões (R$ 1,7 bilhão, na cotação atual) em ativos. A transferência confirmou uma declaração anterior de Bukele de que o país detém muito mais bitcoin que o publicamente avaliado pelo mercado. Dados públicos indicavam que o país tinha ao menos 2 mil unidades do ativo, compradas em 2021.

O presidente disse que, além dessa quantia, El Salvador também possui no momento bitcoins provenientes de medidas como um programa de pagamento na criptomoeda para obtenção de cidadania no país, receitas com conversão do ativo em dólar em comércios locais, recursos com mineração de bitcoin e receita com serviços governamentais.

