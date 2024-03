MicroStrategy compra mais R$ 4 bilhões em bitcoin e supera BlackRock como maior detentora do ativo

A MicroStrategy anunciou nesta segunda-feira, 11, que adquiriu mais US$ 821,7 milhões (mais de R$ 4 bilhões) em bitcoin, ampliando as suas reservas da criptomoeda. Com a compra, a empresa de software retomou sua posição de maior compradora do ativo, após ter sido superada pela BlackRock na última semana.

A nova aquisição foi anunciada pela ex-CEO e atual presidente do conselho da empresa, Michael Saylor. Segundo Saylor, foram adquiridas 12 mil unidades da criptomoeda, com um valor médio de compra de US$ 68.477 por unidade. Atualmente, o ativo é cotado na casa dos US$ 72 mil.

Saylor informou que, até o último domingo, 10, a MicroStrategy soma 205 mil unidades de bitcoin adquiridas, com um preço médio de US$ 33.706 por unidade e um valor gasto total de US$ 6,91 bilhões. Considerando o valor médio de compra, a companhia acumula um lucro significativo com as aquisições.

De acordo com Saylor, a maior parte do valor usado para comprar a criptomoeda foi proveniente da captação após a emissão de notas conversíveis pela companhia. As notas foram criadas especificamente para reunir o capital necessário para as aquisições e atraíram cerca de US$ 782 milhões.

Com a nova compra, a MicroStrategy retomou o título de maior detentora institucional do bitcoin. Na semana passada, a empresa havia superada pela BlackRock, que tem comprado a criptomoeda após o lançamento do seu ETF de preço à vista do ativo nos Estados Unidos.

Pela lógica do fundo, a gestora precisa adquirir quantias à vista da criptomoeda equivalentes aos investimentos recebidos. Na semana passada, o seu ETF chegou à marca de quase 198 mil unidades do ativo, uma quantia que era, naquele momento, maior que a da MicroStrategy.

Entretanto, a "disputa" das duas empresas pelo título deverá continuar nos próximos dias, já que o ETF de bitcoin da BlackRock segue atraindo investimentos. Por outro lado, os executivos da MicroStrategy reforçaram em fevereiro que pretendem continuar comprando a criptomoeda.

As ações da MicroStrategy tem sido beneficiadas pela valorização recente da criptomoeda, com muitos investidores adquirindo os papéis como uma forma de ter uma exposição indireta à criptomoeda. As aquisições começaram em 2020, quando a companhia definiu que o ativo seria usado como uma reserva de valor no seu balanço.

