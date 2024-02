Ações da MicroStrategy são uma 'jogada oportuna' diante do halving do bitcoin, diz Benchmark

As ações da MicroStrategy são uma boa opção de "compra", com preço-alvo de US$ 990, já que a empresa de software pesadamente investida em bitcoin está alinhada para uma grande valorização com a demanda institucional aquecida e a iminência do halving, que ocorrerá em abril, disse o banco de investimentos Benchmark.

Em um relatório divulgado em 27 de fevereiro, o analista sênior da Benchmark, Mark Palmer, escreveu que as ações da MicroStrategy (MSTR) oferecem aos investidores uma "jogada oportuna" diante do halving. As participações da empresa em bitcoin aumentaram para mais de US$ 11 bilhões com a recente alta do preço do ativo.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

"Nossos alvos de preço para a MSTR são baseados em nossa suposição de que o preço do bitcoin chegará a US$ 125.000 no final de 2025."

Palmer previu que o preço das ações da MicroStrategy também seria impulsionado pelo aumento da demanda institucional por bitcoin, estimulada pelos novos fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista dos Estados Unidos.

Em 26 de fevereiro, os 10 ETFs de bitcoin dos EUA – excluindo o GBTC da Grayscale – registraram um saldo líquido positivo de US$ 519 milhões e agora já somam mais de US$ 6 bilhões em aportes desde que foram listados em 11 de janeiro.

Além disso, Palmer considerou o próximo halving do bitcoin – atualmente previsto para 20 de abril – como mais um motivo para acreditar na ação de preço ascendente das ações da MicroStrategy.

O halving refere-se à redução pela metade das recompensas de bloco para os mineradores. O evento reduz a oferta futura de novos bitcoins no mercado e é amplamente entendido como um catalisador de alta de longo prazo pelos especialistas.

Ele observou que o primeiro halving do bitcoin, ocorrido em 2012, foi seguido por uma disparada de US$ 12 para quase US$ 1.000, enquanto após o halving de julho de 2016, o bitcoin subiu de US$ 650 para US$ 2.250 no ano seguinte.

"O halving de maio de 2020 precedeu o aumento dramático do bitcoin de US$ 8.572 para a máximo histórica de US$ 67.566 em 2021", acrescentou.

A MicroStrategy emprega uma "estratégia operacional alavancada" para aumentar sua exposição direta ao bitcoin – uma tática que utiliza financiamento de dívidas e vendas de ações para pagar por bitcoin sem taxas adicionais. Palmer acredita que a estratégia será bem sucedida, assumindo um ganho contínuo no preço do bitcoin.

Em 26 de fevereiro, a MicroStrategy comprou mais 3.000 BTC, elevando seu total de participações para 193.000 BTC – atualmente equivalente a um pouco mais de US$ 11 bilhões.

O preço das ações da MicroStrategy atualmente está em US$ 871, operando em alta de 9,4% nas últimas 24 horas, de acordo com os dados da TradingView.

