Com o fim da LUNA, mercado de criptomoedas se recupera e metaverso dispara

Apesar de parecer irônico, a manhã desta sexta-feira, 13, traz boas notícias para o bitcoin e as principais criptomoedas. O mercado inicia sua recuperação após o que podemos decretar como o fim da rede Terra e as criptomoedas LUNA e UST.

A queda de mais de 99% da LUNA e o desligamento do blockchain Terra fizeram com que o mercado de criptomoedas entrasse em um espiral de quedas desde o início desta semana e perdesse mais de US$ 1 trilhão em capitalização.

Apesar de já estar em queda após o aumento da taxa de juros nos EUA, tudo se intensificou quando uma forte pressão vendedora na stablecoin – criptomoeda estável – UST fez com que o projeto perdesse sua sustentabilidade e desmoronasse.

Diversos fatores fizeram com que o pessimismo dominasse as mentes de investidores, e a maioria das criptomoedas apresentaram movimentos de queda surpreendentes. O bitcoin, a maior entre elas, chegou ao seu menor preço desde o final de 2020, ao ser cotado em US$ 26 mil.

No entanto, a medida em que chegamos nos últimos capítulos da novela LUNA, o bitcoin sinaliza uma recuperação. A maior criptomoeda do mundo é cotada a US$ 30.667 no momento, apresentando alta de 7,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko.

Em sua última análise técnica, nesta quinta-feira, 12, o analista do BTG Pactual Lucas Costa chegou a afirmar que o impacto da queda da LUNA no preço do bitcoin poderia se diluir, o que já pode estar acontecendo. “O movimento causado pela queda da LUNA pode impactar o bitcoin no curto prazo, mas enxergamos o seu efeito de forma diluída nos prazos maiores”, afirmou Lucas.

Ainda de acordo com o analista, que é mestre em economia e pesquisador acadêmico sobre a tecnologia blockchain, situações como esta seriam “testes de stress” para o bitcoin. “É importante ressaltar que situações como esta são testes de stress que mostram cada vez mais a importância do maior criptoativo que temos hoje, visto que o sistema é robusto apesar da volatilidade”, declarou.

Seguindo o bitcoin, outras criptomoedas apresentam alta nesta sexta-feira, 13. O ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, continua apresentando movimentos semelhantes ao de sua predecessora, subindo 7,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko. A segunda maior criptomoeda do mundo é cotada a US$ 2.112 no momento.

Entre as 10 criptomoedas com maior capitalização, cinco apresentam alta na casa dos dois dígitos:

• Polkadot: + 34,5%

• Cardano: + 23,6%

• Solana: + 18,5%

• XRP: + 18,9%

• BNB: + 11,9%

No entanto, quem lidera as altas do dia são as criptos de metaverso e jogos play-to-earn, categorias que protagonizaram as maiores perdas da última semana. No topo do ranking de ganhos nesta sexta-feira, 13, está a GALA, criptomoeda da Gala Games, plataforma de jogos em blockchain, com alta de 61,28%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Em seguida, está o GMT, uma das criptomoedas do jogo move-to-earn STEPN. A GMT é a principal recompensa dada aos jogadores, que precisam fazer corridas e exercícios físicos detectados pelo GPS do celular para lucrar entre US$55 e US$ 70 por dia. Com a valorização de 60,52% nas últimas 24 horas, o lucro com o STEPN pode ficar ainda maior.

As criptomoedas MANA, de Decentraland, e a ApeCoin, da Bored Ape Yacht Club, são as representantes do metaverso na lista, com alta de 50,67% e 35,84%, respectivamente, de acordo com dados do CoinMarketCap.

