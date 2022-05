Queda da Luna pode ser "teste de estresse" para o bitcoin, diz analista

Por Lucas Costa*

O bitcoin tem uma semana de intensa volatilidade, acumulando perdas de 17% com aumento do mal humor global e crise no ecossistema da plataforma Terra. O universo dos criptoativos segue o movimento de sell-off nos mercados globais, mas a crise na Luna e perda de paridade da stablecoin — criptomoeda estável — UST intensificaram a pressão vendedora.

O gráfico diário do bitcoin mostra ferramenta de Fibonacci conectando o fundo em US$ 32.837 e topo em US$ 48,24 mil, com o objetivo de traçar as expansões do movimento. A perda do fundo em US$ 32,84 mil pode ter sido um gatilho importante de acionamento de uma série de stops e zeragem de posições alavancadas.

O cenário atual é de quedas, mas enxergamos alguma tentativa de recuperação para teste dos US$ 31 mil, visto que o movimento está muito distante da média móvel de 21 períodos e tende a não permanecer afastado por muito tempo. Os alvos do movimento de baixa são US$ 26.641 (141,4%), US$ 23.320 (161,8%) e US$ 17.436 (200%).

O movimento causado pela queda da Luna pode impactar o bitcoin no curto prazo, mas enxergamos o seu efeito de forma diluída nos prazos maiores. É importante ressaltar que situações como essa são testes de estresse e que mostram cada vez mais a importância do maior criptoativo que temos hoje, visto que o sistema é robusto apesar da volatilidade. A crise no ecossistema da Terra levanta o debate sobre stablecoins e suas lógicas de funcionamento, visto que do ponto de vista técnico ainda não conseguimos achar um fundo de preço.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

