Com eleições americanas se aproximando, mercado cripto pode enfrentar aversão ao risco

As eleições norte-americanas estão se aproximando e, desta vez, podem ter um impacto ainda maior no mercado de criptoativos. Com Donald Trump e Kamala Harris se dividindo em suas abordagens para a nova classe de ativos, o embate entre eles nas urnas pode trazer ainda mais volatilidade para as criptomoedas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 66.838, com queda de 1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda do mercado recua de seus ganhos mais recentes desde o último domingo.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

De acordo com Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, a correção no preço do bitcoin “é normal” e a criptomoeda ainda pode recuar para US$ 66.300 ou US$ 65.545 sem desconfigurar a sua tendência de alta.

Isso porque com a proximidade das eleições, o mercado cripto pode enfrentar certa aversão ao risco. Apesar disso, esse movimento deve atingir principalmente as altcoins, criptomoedas alternativas ao bitcoin, disse ele durante o Morning Call Crypto desta terça-feira, 22, disponível na íntegra no YouTube.

Outras criptomoedas também apresentam quedas ainda maiores que o bitcoin nesta terça-feira, 22. No momento, o ether é cotado a US$ 2.612, com queda de 2% nas últimas 24 horas de acordo com dados do CoinMarketCap.

Entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado, a NEAR lidera quedas ao despencar mais de 3,5% no mesmo período.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok