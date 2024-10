Investidores aportam R$ 10 bilhões em fundos de cripto em uma semana, com eleições no radar

Os produtos de investimento em criptomoedas registraram na última semana seus maiores investimentos desde julho, atingindo a marca semanal de US$ 2,2 bilhões (mais de R$ 12 bilhões, na cotação atual), de acordo com a empresa de investimentos em criptoativos CoinShares.

Os produtos de investimento em moedas digitais continuam com uma tendência positiva em meio ao otimismo sobre uma possível vitória republicana nas eleições dos Estados Unidos, conforme descrito pela CoinShares em seu relatório semanal, se referindo à candidatura do ex-presidente Donald Trump.

“Acreditamos que esse otimismo renovado decorre das crescentes expectativas de uma vitória republicana nas próximas eleições dos EUA, já que eles são geralmente vistos como mais favoráveis aos ativos digitais”, escreveu James Butterfill, chefe de pesquisa da CoinShares.

Os EUA lideraram o aumento nos investimentos em produtos cripto durante a semana de 12 a 18 de outubro, com aportes atingindo US$ 2,3 bilhões. Outras regiões, como Canadá e Suécia, tiveram saídas de US$ 19,9 milhões e US$ 18,2 milhões, respectivamente.

A Austrália foi o único outro país que registrou investimentos positivos, com aportes de US$ 1,4 milhões.

De acordo com a CoinShares, as pequenas saídas em jurisdições como o Canadá foram provavelmente devido à realização de lucros em meio à ação otimista do mercado cripto impulsionada pelas eleições norte-americanas.

“Isso, por sua vez, levou a um momento de preço positivo. Como resultado, os volumes de negociação em produtos de investimento aumentaram 30%, enquanto a valorização dos preços e as entradas trouxeram os ativos sob gestão para perto da marca de US$ 100 bilhões”, disse Butterfill da CoinShares.

Entre os vários produtos de investimento, os de bitcoin foram novamente os que mais atraíram capital na última semana, com aportes de US$ 2,13 bilhões. A maior atividade veio do ETF de bitcoin da BlackRock, que atraiu mais de US$ 1,19 bilhão em uma semana e entrou na lista dos três fundos que mais tiveram investimentos no mercado dos EUA em 2024.

Os produtos cripto baseados em ether tiveram aportes de US$ 58 milhões, enquanto os investimentos em posições vendidas em bitcoin atingiram US$ 12 milhões, o maior nível desde março, de acordo com a CoinShares. Produtos de investimento cripto de múltiplos ativos registraram saídas de US$ 5,3 milhões, encerrando uma sequência de 17 semanas consecutivas de aportes.

Com os últimos fluxos positivos, os produtos de investimento em criptoativos adicionaram um total de US$ 2,4 bilhões em outubro, o que está alinhado com a tendência de alta geralmente observada durante o mês de outubro.