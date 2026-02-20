ETFs de bitcoin registram saídas de US$ 133 milhões

Os fundos negociados em bolsa de bitcoin à vista listados nos EUA continuaram registrando saídas na quarta-feira, à medida que o sentimento do mercado permaneceu negativo e o BTC chegou a cair brevemente abaixo de US$ 66 mil.

Os ETFs de bitcoin à vista registraram saídas líquidas de US$ 133,3 milhões na quarta-feira, elevando as perdas semanais para US$ 238 milhões, segundo dados da SoSoValue. O iShares Bitcoin Trust (IBIT), da BlackRock, liderou as saídas, com mais de US$ 84 milhões deixando o fundo.

Os volumes de negociação permaneceram contidos, abaixo de US$ 3 bilhões, destacando uma persistente falta de atividade, mesmo após analistas terem apontado possíveis pontos de inflexão em meio à desaceleração das saídas.

Se os ETFs não se recuperarem nas sessões de quinta e sexta-feira, esta semana marcará a primeira sequência de cinco semanas consecutivas de saídas dos ETFs de bitcoin desde março do ano passado.

No acumulado do ano, os ETFs de bitcoin registraram cerca de US$ 2,5 bilhões em saídas, reduzindo os ativos sob gestão para US$ 83,6 bilhões.

ETFs de Solana continuam contrariando a tendência

Enquanto os ETFs de Ether e XRP registraram saídas diárias modestas de US$ 41,8 milhões e US$ 2,2 milhões, respectivamente, os fundos de Solana continuaram contrariando a tendência.

Os ETFs de Solana registraram seis dias consecutivos de entradas, com ganhos acumulados no ano de aproximadamente US$ 113 milhões. A atividade de negociação, no entanto, segue contida em comparação com meses anteriores, já que as entradas de fevereiro, de US$ 9 milhões até agora, ficam bem abaixo dos US$ 105 milhões de janeiro e dos US$ 148 milhões de dezembro de 2025.

Desde o lançamento em outubro de 2025, os ETFs de Solana spot nos EUA acumularam quase US$ 700 milhões em ativos sob gestão, ficando atrás dos fundos de XRP, que já somam US$ 1 bilhão desde sua estreia em novembro.

Mercado permanece em medo extremo

A contínua pressão vendedora nos ETFs de bitcoin ocorre enquanto o Índice de Medo e Ganância Cripto continua indicando sentimento negativo persistente.

Embora o bitcoin tenha se recuperado levemente das mínimas de vários meses próximas a US$ 60 mil registradas no início de fevereiro, o índice permaneceu majoritariamente em território de ‘medo extremo’.

No momento da publicação, o bitcoin era negociado a US$ 67.058 na Coinbase, com queda de cerca de 24% no acumulado do ano. Analistas de grandes instituições financeiras, incluindo o Standard Chartered, projetaram que o BTC pode cair até US$ 50 mil antes de potencialmente se recuperar para US$ 100 mil ao longo de 2026.

Segundo a plataforma de análise cripto CryptoQuant, o índice de Sharpe de curto prazo do bitcoin atingiu níveis historicamente associados a “zonas geracionais de compra”.

“As setas no gráfico ilustram isso claramente: cada leitura negativa extrema anterior foi seguida por recuperações violentas até novas máximas”, afirmou o analista da CryptoQuant Ignacio Moreno De Vicente.

